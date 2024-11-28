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鳳山消防分隊應用ECPR救命技術　挽救兩名院外心臟驟停患者

▲▼鳳山分隊啟動了ECPR救命技術，於今年7月成功處理了兩件院外心臟驟停（OHCA）救護案件，有效提高了患者的存活率及電擊成功率，並減少了腦部缺氧的比例。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲鳳山分隊啟動ECPR救命技術，今年7月成功處理兩件院外心臟驟停（OHCA）救護案件。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

今年7月，高雄市政府消防局鳳山分隊成功處理了兩件院外心臟驟停（OHCA）救護案件，並成功挽救了患者的生命。在這兩起緊急事件中，鳳山分隊迅速反應並啟動了ECPR救命技術，有效提高了患者的存活率及電擊成功率，並減少了腦部缺氧的比例。

ECPR，全名ECMO CPR，是葉克膜和高品質心肺復甦術的結合，已被證明可以增加患者存活率及電擊成功率，且能減少腦部缺氧的比例。這是高雄長庚醫院與高雄市政府消防局聯合推動，提升緊急救護到院前心肺功能停止傷病患急救成功及康復出院的執行計畫。

鳳山分隊在救護勤務中也加入了巧思，將符合啟動ECPR的條件，做成約AED(自動體外心臟除顫器)貼片大小的貼紙，黏貼於AED電極貼片上，讓出勤人員以利辨識。在此次救護過程中，這一創新做法也確實起到了作用。

在救護行動中，鳳山分隊消防人員在現場進行了有效的心肺復甦術（CPR）並快速通知指揮中心通報院方啟動ECMO團隊，對於OHCA患者具有重要的救命效果。隨後，患者均被迅速送往醫院接受進一步治療。

▲▼鳳山分隊啟動了ECPR救命技術，於今年7月成功處理了兩件院外心臟驟停（OHCA）救護案件，有效提高了患者的存活率及電擊成功率，並減少了腦部缺氧的比例。（圖／記者吳世龍翻攝）

經過醫護人員的全力搶救，兩名患者均成功存活出院且恢復自主生活。這一結果不僅體現了高雄市政府消防局鳳山分隊在應急救護方面的專業水平和快速反應能力，也展示了先進醫療技術在緊急救護中的重要作用。

高雄市政府消防局表示，未來將繼續提升緊急救護能力，推廣和應用更多先進的救護技術，以保障市民的生命安全。

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