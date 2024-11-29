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電費暴增變8000「台電竟回報正常」　苦主怒罵見鬼了：每天記度數

電費暴增變8000元「台電回報正常」　苦主疑抄錯電表：見鬼了

▲有民眾發現台電抄錯電表，電費整整多了幾千度。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖、文／鏡週刊

隨著天氣變冷，冷氣的使用會減少，電費應該相對較便宜。不過，有民眾收到電費帳單，卻發現電表抄錯，整整多了幾千度，讓他傻眼至極，掀起熱議。

一名人夫臉書《爆廢公社》憤怒表示：「亂抄表？大家真的要仔細看電費…」，他收到本期的電費帳單，仔細一看發現數字不太對。電表資料顯示，本期指數寫著「36258」，但實際查看電表，上頭的數字卻是「34258」。

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電費暴增變8000元「台電回報正常」　苦主疑抄錯電表：見鬼了

▲台電把34258寫成36258。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，節電資訊顯示，本期用電度數3169，日平均度數51.11；去年同期1298度，日平均度數21.28；去年下期1148，日平均度數17.94。

電費暴增變8000元「台電回報正常」　苦主疑抄錯電表：見鬼了

▲節電資訊。（圖／翻攝自爆廢公社）

消息一出，引發網友討論，「台電絕對全推給外包商」、「我家也發生過」、「台電就是爛，整個體系有問題，委外抄表的更爛，寫錯的一堆」、「這種抄錯表打給台電就好，我之前也是，下期帳單會調整」、「台電一直有這個問題到現在都沒改善」、「我家的就在抄錶完隔天換電錶，當期帳單多了快一倍，我老婆打去台電跟他們吵，直接下期帳單少繳1600多」。

也有苦主分享，車庫夏季用電正常一期500～700元，上期卻暴增到8000元，沒有住人只有停車，申訴也沒用，台電查了回報正常，他們申請電表標準局檢查也正常，「見鬼了！」現在只好自己每天記度數，登記在行事曆上，以防哪天又被搞鬼。

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