電費飆破1.7萬！彰化女收帳單嚇壞　台電點出關鍵「大魔王」

▲伸港鄉民住家夏9月電費比7月暴增5倍。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

夏季用電量高加上電費漲價，讓民眾超有感，紛紛縮緊荷包，彰化縣伸港鄉有一名60多歲女子，收到電費帳單嚇一跳，7、8月的電費3496元，這期9、10月竟高達1萬7443元，她納悶只有她一人居住，家人也不同住，怎麼會電費一下暴增5倍？立即向議員賴清美陳情，台電今天到場勘查，點出關鍵問題，研判是她沒有全部使用變頻冷氣所致。

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▲該用戶有2台冷氣機未使用變頻。（圖／台電提供）

賴清美上午到該用戶家，看到其住家內使用分離式冷氣、廚房有2個冰箱，其中1個冰箱貼有節能標章，住屋外有2顆電表，平日除了婦人居住外，其他家人大都住在後棟的透天厝內。

▲伸港鄉民住家夏季電費暴增5倍向賴清美議員陳情。

賴清美指出，據她了解，該用戶這幾十年來電費都落在2000-4000元以內，往年夏季用電整棟電費也很少會超過5千元，除了去年夏天，兒子開刀回家休養，在房間內連續開冷氣40天，電費一度飆到10,600元，就這次收到9,10月台電帳單最誇張，一次漲超過5倍，質疑中間有環節出問題。

台電彰化區處說明，彰化縣伸港鄉侯小姐反映，其住家9月份用電度數3,063度較7月增加1800多度，致電費增加至1萬多元一事，經和美服務所所長今(22)日會同縣議員及用戶勘查，時用電度數距前次抄表日至今又使用1000多度（約40天），確認指數及抄表無誤。

▲伸港鄉民住家夏季電費暴增5倍。

台電表示，該案主住家用電屬非營業用電，以兩個月為一期計收，其電費增加，研判是其住家未使用變頻冷氣機所導致，經查該住家內安裝冷氣雖為分離式，而3台冷氣中只有1台有變頻，且因本年度電費調漲，用電期間又屬夏季電價，其3063度中有1063度以第六段單價8.46元計收，致電費增加較多。

台電呼籲請社會大眾，冷氣機請選用變頻節能標章機型，溫度最好設定在攝氏26-28度，同時能搭配電扇使用為宜，冷氣設定每增加1度，電費將增加6%，同時每二星期清洗濾網，俾能節約能源，節省電費。

▲伸港鄉民住家夏季電費暴增5倍。