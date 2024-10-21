竊電集團藏大量「挖礦機」 爽買特斯拉...充電樁電力也偷台電

記者許權毅／台中報導

台電公司今年2月發現台中市海線一帶有用電異常情況，由警方介入後，鎖定王嫌等人私接電線繞過台電電表，在民宅架設數台「挖礦機」，短短幾月竊電達到15萬度、100萬電費。此外，同夥因購入特斯拉，也找來水電師傅協助替充電樁私接台電外電，爽賺60萬電費。全案4嫌依竊盜、詐欺案送辦。

▲台中傳出4嫌竊取台電電力挖礦、充電動車，警方將人逮捕送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事警察局電信偵查大隊指出，台電台中區營業處稽查課用電稽查技術員稱，巡查時發現清水區、梧棲區一帶有異常用電情況，欲提告竊盜與詐欺案件。

▲▼王嫌等人在民宅內裝設大量礦場，不斷電挖礦，卻偷了百萬電費。（圖／記者許權毅翻攝）



案件經警方成立專案小組搜查，發現該嫌在梧棲向上路、清水區民有路分別竊電。王嫌等人在住家裝設數台挖礦機，不斷電運作，但王嫌私接電線，繞過台電送電行經的電表，讓挖礦設備能夠使用，竊電總電量達到15萬多度，台電將追討100萬電費。

▲同夥還因購買特斯拉，找來水電師傅私接台電外電，竊電60萬。（圖／記者許權毅翻攝）



另外，同夥吳嫌等3人因購入特斯拉，需要安裝充電樁，異想天開想節省電費，雇用水電師傅私接台電外電，不法竊取電力，結果被台電發現異常，將追討60多萬電費。全案經警詢後，依照竊盜、詐欺等罪嫌移送王嫌等4人至台中地方檢察署偵辦。