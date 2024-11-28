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讓志力持續綻放　台南志工團隊服務方案、志工服務攝影獲肯定

▲台南市勞工局長王鑫基對獲獎的勞工志工表達感謝與敬意，並希望通過此次分享志工們的服務事蹟，能夠引發更多市民的共鳴與參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基對獲獎的勞工志工表達感謝與敬意，並希望通過此次分享志工們的服務事蹟，能夠引發更多市民的共鳴與參與。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「希望家園」是台南市長黃偉哲自上任以來一直致力推動的施政目標，台南市勞工志工伙伴們秉持市長的理念，將持續播下愛的種子，讓志工精神持續綻放延續下去，讓這座城市成為充滿愛心與關懷的地方。

為了肯定勞工志工多年的無私奉獻，勞工局長王鑫基28日對獲獎的勞工志工表達感謝與敬意，並希望通過此次分享志工們的服務事蹟，能夠引發更多市民的共鳴與參與，讓志工服務品質得到進一步提升。

2024年社團法人台南市勞工志願服務協會與該協會理事長梁志男獲得「志工團隊服務方案成果展」與「志工服務攝影成果展」佳作；另勞工志工共計28人榮獲台南市志願服務績優獎勵金、銀、銅質獎項肯定，榮獲金質獎的志工計有黃東明、鍾金利、邱美慧、王惠珠、謝金碧、陳明光、陳淑容、鄭淑芬、李峯男等9名；銀質獎志工計有黃麗錡、陳順郎、郭國仁、黃秀鳳、邱淑冠、陳明清、鄭茵、吳麗琴等8名；銅質獎計有陳信成、陳銘泉、黃明華、蔡朝安、郭秋風、李美芬、郭明元、杜文寶、黃美華、趙惠萍、蔡淑莉等11名。

台南市勞工志願服務協會理事長梁志男分享指出，該協會在勞工局推動的各項大型活動中，志工們的身影總是無處不在，從前期籌備到活動現場的實地執行，他們總是毫不保留地付出，為活動的順利進行提供堅實的支持。尤其在推動職災勞工等弱勢家庭房屋修繕計畫中，志工們發揮極大的作用，結合社會愛心善款與志工專業力量，協助改善弱勢家庭的居住環境，讓這些家庭能夠在困境中感受到社會的溫暖與支持。該協會無論是勞工休閒育樂活動、模範勞工父（母）親表揚，還是職災勞工個案家庭的關懷訪視，都默默地為勞工社群奉獻著時間與精力，展現無私的愛心與責任感，因此榮獲「志工團隊服務方案成果展」佳作。

另勞工局自2013年起，首創弱勢職災勞工家庭房屋修繕，近期六甲區王爺里東篙吶案場是服務11年的第一次「徒手人工搬運材料」，理事長梁志男率領志工搬運鋼材的影像，以作品名稱：「雙手築愛 笑容築屋」參加「志工服務攝影成果展」榮獲佳作作品。身為領頭羊理事長帶領著志工伙伴們一起揮汗如雨，將自己的力量投入到這項意義非凡的工作中，讓案家感受到滿滿的溫暖與感動。這樣的付出，無疑是對社會的一份美好回饋。

另一名分享經歷的獲獎志工陳明光，當初是配偶陳淑容邀請之下自2001年加入社團法人台南市勞工志願服務協會至今，在這23年的志工旅程中，夫妻倆積極參與協助勞工局舉辦各項活動，還經常投入整理與包裝二手家具。每一次付出彷彿為這片土地播下一顆顆溫暖的種子，讓愛與關懷在社會中蔓延開來。陳明光表示，當初夫妻倆一起走進社會服務的門檻，到如今長期並肩為社會奉獻，志願服務生涯已成為他們生活中不可或缺的一部分。今年能夠一起獲得金質獎獎勳是對我們夫妻多年來在志願服務上的肯定。無論未來遇到什麼挑戰能會肩並肩一同走在志願服務的道路上，將更多的光和熱帶給需要的人。

勞工局局長王鑫基表示，台南市績優志工金質獎需服務年資滿10年，服務累計達2000小時以上，曾獲市府頒授志願服務銀質獎；銀質獎需服務年資滿6年，服務累計達1200小時以上，曾獲市府頒授志願服務銅質獎；銅質獎需服務年資滿3年，服務累計達600小時以上，能夠獲得各獎項實屬不易。

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