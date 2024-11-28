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梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）2018年5月24日在北京會面中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲前德國總理梅克爾（Angela Merkel）2018年5月24日在北京會面中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

一向持友中立場的德國前總理梅克爾出版個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中方持續在南海擴張，引發周邊國家反對，也拒絕與台灣尋求解決方案，中國多邊主義信念「只是嘴上說說而已」。民進黨中國部今（28日）則表示，中國說謊劣跡可說是罄竹難書，根本就是「國際詐騙慣犯」，前總統馬英九卻稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，呼籲國民黨切勿為了一時的政治紅利，淪為中共對台統戰的「棋子」。

對於梅克爾說法，民進黨中國部列舉，習近平稱中國「堅持走和平發展道路」，並「永遠不稱霸，永遠不搞擴張」，實際上卻不斷侵擾周邊國家，習2015年曾公開表示，中國在南沙島礁「沒有追求軍事化的意圖」；中國外交部2022年坦承南海島礁軍事化，稱是「必要的國土防禦設施」。

綠營指出，中共長期宣稱外國挑釁，卻在台海、南海、東海等區域侵擾周邊國家，台灣、日本、韓國、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼都受害。中共常稱經貿對外開放，推出優惠措施吸引外資，但實際上嚴格社會管控、凡事政治掛帥，多次強逼台商政治表態黑歷史，也多次片面中斷我國產品輸中，藉此打壓台灣，想逼迫我方接受其政治主張。

綠營表示，中共更收緊管控，近年通過或修訂《網路安全法》、《國家情報法》、《反間諜法》、《保守國家秘密法》等，並以國安為由調查在中外企，造成外資接連撤離。

綠營續指，中共與各國交往稱會大量購買農漁產品、協助基礎建設，卻時常「口惠而實不至」，屢開「芭樂票」，向簽署「一帶一路」的國家表示，將大量投資並協助基礎建設，然而實際上許多工程停擺、爛尾，衣索比亞、芬蘭、巴拿馬等國都出現相同情況。為搶台灣邦交國，稱要購買「宏都拉斯白蝦」、「尼加拉瓜農產品」等，結果都是「芭樂票」，宏國蝦農更多次公開痛批中國跳票。

民進黨指出，以上都只是中共謊言的冰山一角，而國際社會也早已看清中共說謊的本性，法國重點週刊（Le Point）2023年就曾以習近平作為封面，並稱中國為「謊言帝國」；甫結束的G7外長會議聯合聲明更明確指出中國頻繁使用危險行動和水砲，一再妨礙他國航行和飛越自由。而中共最大謊言之一—長期宣稱「台灣是中國的一部份」，在國際各國相繼通過聯大2758決議不涉台決議後，也顯得蒼白無力。

民進黨中國部批評，中共早已被國際看破手腳，卻仍繼續進行「國際詐騙」，根本是掩耳盜鈴，不願面對自身問題，民進黨中國部呼籲，中共應言行一致，盡快放棄破壞區域和平穩定的一切行徑，同時停止收緊對中國國內的監控與打壓。

而前總統馬英九曾說「不見得一個常說謊的人永遠不會說真話」、「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，民進黨表示，包含馬英九以及為了政黨利益，長期當中共應聲蟲的國民黨高層、黨籍立委，呼籲國民黨切勿為了一時的政治紅利，淪為中共對台統戰的「棋子」。

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