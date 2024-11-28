立院議場座位圖曝　王義川就在黃國昌後面

▲王義川。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川將遞補民進黨不分區立委，28日中選會也正式公告。據了解，立法院收到中選會和內政部回函後，已開始安排程序，王義川正式宣誓就職時間預計落在下周一下午進行。民進黨團幹事長吳思瑤指出，王義川進入立法院，在議場座位在民眾黨總召黃國昌正後方，辦公室則和國民黨立委陳玉珍對門。

▲立委席次表。（圖／立委吳思瑤提供）

由於民進黨立委洪申翰接下勞動部長，由王義川遞補民進黨不分區立委。中選會今正式公告，全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單，民進黨政策會執行長王義川遞補上任立委。並回函立法院、監察院、內政部。

吳思瑤說，王義川進入立法院，議場座位就在黃國昌正後方，未來一舉一動王義川都會看到，黃國昌碰到王義川，咆哮應該會少一點，而之後王義川辦公室還和陳玉珍對門。

立委遞補事宜，先由中選會發布立法委員遞補公告後，就會函文回復立法院，再由立法院辦理立委宣誓就職等事宜。據了解，立法院已開始安排相關程序，但因明日有院會、下周一上午還有全院委員會行使司法院院長、副院長及大法官同意權案公聽會，王義川正式就職時間，預計落在下周一下午進行。