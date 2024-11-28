曝新勞長洪申翰要求同仁「六日加班開會」　洪孟楷轟：好大官威

▲勞動部長洪申翰上任。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部日前爆發霸凌輕生案，前部長何佩珊請辭負責，新任勞動部長洪申翰才剛接任，竟遭爆要求同仁周六、日都要加班開會，甚至下令封口。對此，國民黨立委洪孟楷今（28日）表示，霸凌未解血汗來，勞動部長好大官威，一到五上班時間沒辦法開會？一定要六日，這不就是帶頭當慣老闆的最差示範。他強調，如果還下封口令，這跟之前北分署長有什麼兩樣？民進黨政府不缺做官的人，但做事的人真的太少。

洪孟楷表示，勞動部爭議還沒平息，一波又起，根據內部爆料，新任部長要求六日加班開會，就是要做業務了解，並且還要同仁把「部長交辦事項」紀錄落實，一到五上班時間沒有辦法開會嗎？一定要六日來加班開會，這不就是帶頭當慣老闆的最差示範！

洪孟楷直言，洪申翰要各單位簡報、紀錄、決議，這不就是想要新官上任三把火，要樹立個人辛勤加班，卻是用這種極大官威的方式，要求六日加班，擺明要給公務人員下馬威，就問勞動部長，加班費怎麼算？

洪孟楷認為，就過去在公部門服務的經驗，大多數公務同仁都非常優秀，但上有老下有小，所以家庭的需求非常重要，六日更是家庭的陪伴，臨時要求加班，同仁的需求怎麼解決？新任部長不能對同仁沒有最基本的同理心。

洪孟楷強調，更何況，如果還下封口令，就代表勞動部也知道這樣的狀況是錯的，但還是要做，這跟之前北分署長要求同仁封口有什麼兩樣？民進黨政府真的不缺一個做官的人，但做事的人真的太少。

洪申翰則發文澄清，因為接任比較倉促，立法院衛環委員會也預告，會在下週安排勞動部作業務報告與詢答，所以，部長必定需要在下週之前，仔細聽過一次各司署的業務報告，因此才會請勞動部各司署利用六、日來說明業務細節。

洪申翰強調，「我並非要求所有業務單位六、日整天連續上班，而是每個單位輪流來報告跟討論1.5小時，司署長和單位同仁在他的時段報告完，就可以先走，唯一需要連續開會兩個整天的，是我本人。另外我也沒有下過封口令，這有什麼好封口的？」

▼洪孟楷爆新任勞動部長洪申翰要求同仁六日加班開會。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷，點圖放大）