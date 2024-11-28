再控莊瑞雄玩球版　民眾黨秀影片、公報：選總統賭到要死何解？

記者郭運興／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日自爆曾做過球版（簽賭），引起議論。民眾黨則指控TPBL職籃會長、民進黨立委莊瑞雄，日前質詢也自爆玩過球版。莊瑞雄則駁斥，強調內容被移花接木，「如果有講過玩球版，借我一把刀，我就切腹」。對此，立院民眾黨團主任陳智菡今（28日）公布質詢影片與公報表示，民眾黨發文絕對沒有斷章取義，影片中莊瑞雄說，「他們在競選總統時，我們也是賭到要死」，這句話又是什麼意思？為什麼說過的話不承認？

陳智菡於記者會表示，民眾黨公布的影片，都是從院會直播系統下載下來的，莊瑞雄前半段發言確實是針對運彩質詢，但第二段可以非常清楚聽到都是在講球版，這都有記載在立法院公報，不是什麼抖音影片，今天非常遺憾民進黨開記者會又扯東扯西，又再搞認知作戰，好像推給抖音就沒事了。

陳智菡指出，莊瑞雄質詢內容談到「我身邊很多人是在賭博，如果賭運彩也還好，可是他們是賭非法的，就是一般講的球版，就是地下運彩，你不知道這個球版，代表你都沒有在賭，但我多少有在賭」。

▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

陳智菡再指，當時莊瑞雄看到韓國瑜在笑，開始講到賠率的問題，還講到信用版、現金版很多術語，莊瑞雄還說「韓院長在笑了，他們在競選總統時，我們也是賭到要死」，請問莊瑞雄總統大選也有在賭博嗎？也有地上的運彩賭盤嗎？如果沒有的話，這句話又是什麼意思？為什麼說過的話不承認？要塞給抖音、塞成民眾黨斷章取義？

陳智菡直言，對民進黨記者會感到非常遺憾，對自己質詢內容不敢承認，現在想請問莊瑞雄「競選總統賭到要死」，指的是什麼意思、指的是誰？

▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

陳智菡強調，昨天民眾黨發文絕對沒有斷章取義，完全來自於院會的質詢，民眾黨強調的是民進黨口口聲聲說關心棒球、關心運動，實際上很多作為都在打假球，比方說賴清德接見選手，連陳傑憲名子都叫錯、比方說逃亡25天的陳啓昱，傳出沒辦法逃亡就是欠下大量地下賭債，這些賭債就是莊瑞雄說的球版，如果過去歷任的高雄議員、高雄副市長陳啓昱，可以這樣欠下賭債潛逃，民進黨過去是睜一隻閉一隻眼嗎？不知道黨政高層竟然涉及非法賭博行為嗎？

陳智菡說，相信民進黨委員們很聰明，應該可以理解民眾黨聚焦的是「民進黨關注運動有沒有打假球」的問題，但他們卻可恥的逃避了自己過去質詢說過的話，逃避了高官涉及賭盤簽賭欠下鉅款，甚至將國家資產台鹽綠能交給陳啓昱，讓他能掏空繼續涉及地下簽賭，這才是民進黨應該嚴正澄清的點。

被問到莊瑞雄說「有說過球版這句話，就切腹自殺」，陳智菡強調，民眾黨公布的所有內容都在公報裡，如果莊瑞雄認為當天質詢內容被曲解或不夠清楚的地方，民眾黨樂意幫忙澄清，生命很重要，千萬不要拿生命開玩笑，還有民眾黨可以修改圖卡，但立院公報上頭是清楚說明、記載的，這是沒辦法修改的。

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▼莊瑞雄質詢公報。（圖／民眾黨提供，點圖放大）