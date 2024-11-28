　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再控莊瑞雄玩球版　民眾黨秀影片、公報：選總統賭到要死何解？

記者郭運興／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日自爆曾做過球版（簽賭），引起議論。民眾黨則指控TPBL職籃會長、民進黨立委莊瑞雄，日前質詢也自爆玩過球版。莊瑞雄則駁斥，強調內容被移花接木，「如果有講過玩球版，借我一把刀，我就切腹」。對此，立院民眾黨團主任陳智菡今（28日）公布質詢影片與公報表示，民眾黨發文絕對沒有斷章取義，影片中莊瑞雄說，「他們在競選總統時，我們也是賭到要死」，這句話又是什麼意思？為什麼說過的話不承認？

陳智菡於記者會表示，民眾黨公布的影片，都是從院會直播系統下載下來的，莊瑞雄前半段發言確實是針對運彩質詢，但第二段可以非常清楚聽到都是在講球版，這都有記載在立法院公報，不是什麼抖音影片，今天非常遺憾民進黨開記者會又扯東扯西，又再搞認知作戰，好像推給抖音就沒事了。

陳智菡指出，莊瑞雄質詢內容談到「我身邊很多人是在賭博，如果賭運彩也還好，可是他們是賭非法的，就是一般講的球版，就是地下運彩，你不知道這個球版，代表你都沒有在賭，但我多少有在賭」。

▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

陳智菡再指，當時莊瑞雄看到韓國瑜在笑，開始講到賠率的問題，還講到信用版、現金版很多術語，莊瑞雄還說「韓院長在笑了，他們在競選總統時，我們也是賭到要死」，請問莊瑞雄總統大選也有在賭博嗎？也有地上的運彩賭盤嗎？如果沒有的話，這句話又是什麼意思？為什麼說過的話不承認？要塞給抖音、塞成民眾黨斷章取義？

陳智菡直言，對民進黨記者會感到非常遺憾，對自己質詢內容不敢承認，現在想請問莊瑞雄「競選總統賭到要死」，指的是什麼意思、指的是誰？

▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

陳智菡強調，昨天民眾黨發文絕對沒有斷章取義，完全來自於院會的質詢，民眾黨強調的是民進黨口口聲聲說關心棒球、關心運動，實際上很多作為都在打假球，比方說賴清德接見選手，連陳傑憲名子都叫錯、比方說逃亡25天的陳啓昱，傳出沒辦法逃亡就是欠下大量地下賭債，這些賭債就是莊瑞雄說的球版，如果過去歷任的高雄議員、高雄副市長陳啓昱，可以這樣欠下賭債潛逃，民進黨過去是睜一隻閉一隻眼嗎？不知道黨政高層竟然涉及非法賭博行為嗎？

陳智菡說，相信民進黨委員們很聰明，應該可以理解民眾黨聚焦的是「民進黨關注運動有沒有打假球」的問題，但他們卻可恥的逃避了自己過去質詢說過的話，逃避了高官涉及賭盤簽賭欠下鉅款，甚至將國家資產台鹽綠能交給陳啓昱，讓他能掏空繼續涉及地下簽賭，這才是民進黨應該嚴正澄清的點。

被問到莊瑞雄說「有說過球版這句話，就切腹自殺」，陳智菡強調，民眾黨公布的所有內容都在公報裡，如果莊瑞雄認為當天質詢內容被曲解或不夠清楚的地方，民眾黨樂意幫忙澄清，生命很重要，千萬不要拿生命開玩笑，還有民眾黨可以修改圖卡，但立院公報上頭是清楚說明、記載的，這是沒辦法修改的。

 ●還想看更多...

►白營圖卡控他「玩過球版」　莊瑞雄拍桌怒駁：我有講過就切腹

▼莊瑞雄質詢公報。（圖／民眾黨提供，點圖放大）

▲▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
熱心忙保育　巡山員命喪自己槍下！親友慟吐帶槍原因
日UNIQLO聯名款爆瑕疵！　緊急下架道歉了
離婚趙麗穎3年！　馮紹峰爆新歡「挽手美女逛街」
首爾200航班停飛！連2天最強暴雪　3人慘死
陳傑憲嗨唱《辣台妹》！　畫面曝光
客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話慘了
快訊／台南耶誕跨年　首波卡司公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆公務員申訴霸凌「等於找死」　吳宗憲經驗談：源頭就是長官

經濟部4年編8.5億元　助328處商圈、4.5萬小型商業店家創新價值

賴清德首出訪確定過境具戰略意義夏威夷、關島　罕停留超過24hr

雙城論壇12月中舉行　上海團百人將訪大巨蛋、北流

立院議場座位圖曝　王義川就在黃國昌後面

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

再控莊瑞雄玩球版　民眾黨秀影片、公報：選總統賭到要死何解？

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

重提NCC委員名單進度　行政院：緊鑼密鼓徵詢中

500元紙鈔有望改印12強台灣英雄？　行政院：卓揆也支持肯定

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

嘆公務員申訴霸凌「等於找死」　吳宗憲經驗談：源頭就是長官

經濟部4年編8.5億元　助328處商圈、4.5萬小型商業店家創新價值

賴清德首出訪確定過境具戰略意義夏威夷、關島　罕停留超過24hr

雙城論壇12月中舉行　上海團百人將訪大巨蛋、北流

立院議場座位圖曝　王義川就在黃國昌後面

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

再控莊瑞雄玩球版　民眾黨秀影片、公報：選總統賭到要死何解？

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

重提NCC委員名單進度　行政院：緊鑼密鼓徵詢中

500元紙鈔有望改印12強台灣英雄？　行政院：卓揆也支持肯定

千萬債務狀況成謎　馬國畢：快還完了啦

Freightos估加關稅要數月才能生效　偉斯普奇看春節前有些搶運貨

嘆公務員申訴霸凌「等於找死」　吳宗憲經驗談：源頭就是長官

雪鐵龍「布丁狗Berlingo」重置價格曝！將有3車型、12／5在台上市

買咖啡1萬送2千！業務先匯錢反露餡　警破假路易莎詐騙案

花蓮清潔隊爆霸凌！控隊長不給請喪假　車輛故障硬逼開上路

日本名聲優逛台灣夜市！網讚「太會射」　她用iPhone一翻譯嚇壞

幕後英雄！12強隨隊醫師陳韋任助攻中華隊　東京巨蛋見證歷史

經濟部4年編8.5億元　助328處商圈、4.5萬小型商業店家創新價值

捲餅聞起來有「很嗨的味道」　外送員打開包裹發現滿滿大麻嚇壞

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

政治熱門新聞

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

館長自爆作過職棒簽賭　時力列「六黑手」：仍在影響台灣政壇

戴湘儀遭控約砲人夫！正宮：臭X子有完沒完

快訊／海科館館長涉霸凌　凌濤爆員工已罹癌

台糖未認真討吳乃仁上億欠款　黃國昌嗆凍結預算

采盟獲兩單位同意「只能在定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位

藍白強推財劃法要拿中央6612億　主計長：將讓選手國光獎金對半砍

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

馬龍現身中山女高引暴動　學生搶簽名

高雄高爾夫球場關定了！陳其邁硬起來「無法妥協」

王義川遞補不分區立委　最快時間曝

「黃巾之亂」采盟與桃機簽25年約　王鴻薇傻眼

對賭黃國昌、陳智菡！　吳靜怡：柯有罪你退出政壇、無罪我賠100萬

再控莊瑞雄玩球版　民眾黨秀影片、公報：選總統賭到要死何解？

更多熱門

相關新聞

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

一向持友中立場的德國前總理梅克爾出版個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中方持續在南海擴張，引發周邊國家反對，也拒絕與台灣尋求解決方案，中國多邊主義信念「只是嘴上說說而已」。民進黨中國部今（28日）則表示，中國說謊劣跡可說是罄竹難書，根本就是「國際詐騙慣犯」，前總統馬英九卻稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，呼籲國民黨切勿為了一時的政治紅利，淪為中共對台統戰的「棋子」。

曝新勞長洪申翰要求同仁「六日加班開會」　洪孟楷轟：好大官威

曝新勞長洪申翰要求同仁「六日加班開會」　洪孟楷轟：好大官威

藍白強推財劃法要拿中央6612億　主計長：將讓選手國光獎金對半砍

藍白強推財劃法要拿中央6612億　主計長：將讓選手國光獎金對半砍

白營圖卡控他「玩過球版」　莊瑞雄拍桌怒駁：我有講過就切腹

白營圖卡控他「玩過球版」　莊瑞雄拍桌怒駁：我有講過就切腹

揭館長做球版涉「賭博罪3年以下徒刑」　律師：黃國昌再次結盟犯罪者

揭館長做球版涉「賭博罪3年以下徒刑」　律師：黃國昌再次結盟犯罪者

關鍵字：

球版陳智菡民眾黨莊瑞雄民進黨民眾黨陳啓昱

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面