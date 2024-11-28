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好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價　55吋顯示器省6千

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五邁入倒數3天，APPLE WATCH、iPad優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（29日）邁入倒數第3天，官方臉書昨日搶先曝光亮點優惠商品，蘋果粉絲期待的APPLE Watch、iPad 都有黑五限定折扣，但折價金額將在賣場營業後揭曉。此外還有TCL 55吋 4K顯示器將省下多達6000元，想趁機用優惠價入手3C產品可把握機會。

▲好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

好市多「黑色購物節」在11月29日邁入第5天，也就是進入最後3天，果粉期待的「APPLE IPAD 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色」、「APPLE WATCH SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶」都將推出折扣。

其他3C用品還有「TCL 55吋 4K MINILED顯示器」將省下6000元、「LOGITECH 羅技靜音藍牙滑鼠2入」可省150元。

兒童玩具有「LEGO樂高環形雲霄飛車」可省1700元，想挑聖誕禮物可列入參考。生鮮食品方面則有「冷凍大鮭魚片」每公斤特價只要529元。

好市多今年「黑色購物節」（黑五購物節）自11月25日至12月1日連續7天登場，總計釋出500多項商品優惠，是歷年來數量最多。按照往年慣例，期間每日前一天下午4點左右於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價保持神秘，當天於賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止。黑五期間營業時間也將調整，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門。

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