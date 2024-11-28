找兼職工作「不花勞力時間」月領3萬　嘉義男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）為了賺取1個月3萬元的報酬，將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，因而吃上官司。雖然阿興矢口否認犯行，但嘉義地院法官認為，阿興具有相當的工作經驗，應當知道公司撥薪不需要員工提供提款卡及密碼，也不可能「全然不用提供任何勞力、時間」就能領到薪水，因此不採信他的說詞，並依洗錢罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿興辯稱自己是為了找兼職工作，才會被詐團話術欺騙。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興為了賺取1個月3萬元的報酬，2022年2月間將自己名下的銀行帳戶、提款卡、密碼提供給詐團成員使用；接著，詐團成員以投資虛擬貨幣獲利為由，誘導受害者匯款，再把錢分次轉帳，前前後後一共轉匯3個帳戶，製造金流斷點，最後把錢提領一空。

阿興到案之後辯稱，當時因為疫情影響，他的收入減少，所以想上網找兼職增加收入，防備心沒有那麼高，不懂對方的話術，也不懂拒絕，這才誤信了詐團的說詞。

不過，嘉義地院法官發現，阿興在接受警詢以及檢方偵查時，曾表明他找的「兼職工作」全然不用提供任何勞力、時間，只需要提供銀行帳戶、提款卡以及密碼，就可以獲得1個月3萬元的報酬。

法官表示，阿興之前有正當工作，是具有相當工作經驗的成年人，而且前公司撥薪時，根本不用員工提供提款卡、密碼，他應當也知道，只要是正常的工作就必須付出相當的勞力、心力與時間，不可能什麼都不用做就能領到錢。

法官接著指出，阿興有多次開戶經驗，知道開立帳戶並不困難，理當知道隨意將帳戶交給陌生人使用，可能會淪為詐團的犯案工具，卻還是為了報酬選擇交出帳戶，從種種證據看來，他顯然不是受到詐團話術欺騙或不懂拒絕，最終不採信他的說詞，並依洗錢罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。