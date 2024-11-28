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館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

記者劉昌松／台北報導

館長陳之漢近日在直播節目中，自爆過去曾做過職棒球版(簽賭)，台北市議員簡舒培、陳賢蔚認為陳之漢重提重創台灣職棒的往事，非常惡質惡劣，28日到台北地檢署按鈴告發陳之漢涉嫌賭博、詐欺以及組織犯罪，希望檢察官進一步調查，陳之漢是不是有用組織脅迫球員打假球。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員簡舒培與陳賢蔚到北檢控告館長陳之漢涉嫌賭博、詐欺等罪。（圖／記者劉昌松攝）

台灣棒球對在24日獲得世界十二強賽事冠軍，成為全國矚目話題，館長陳之漢25日晚上在網路直播提到，過去為了球版不得不專注於比賽，後來脫離那個圈子，對棒球的關注就變少了，相關言論引發各界批判聲浪；館長26日再度表示，台灣人不要過於虛偽，那個年代很多人有正常工作仍兼做球版，中華隊勇奪12強冠軍真的很厲害，但他的本意是不想去硬蹭。

▲▼簡舒培,陳賢蔚至台北地方檢察署按鈴申告館長。（圖／記者續靖騏攝）

▲▼簡舒培與陳賢蔚至北檢按鈴申告館長。（圖／記者續靖騏攝）

▲▼簡舒培,陳賢蔚至台北地方檢察署按鈴申告館長。（圖／記者續靖騏攝）

對此，簡舒培今天到北檢提告指出，過去職棒也讓很多人瘋狂，但是1996年到2019年，有黑道介入，脅迫職棒選手打假球，用金錢用暴力威脅職棒選手，讓全國人民傷心，針對館長做過球版一事，提告《刑法》賭博罪、詐欺罪還有《組織犯罪條例》，「希望更進一步(調查)是不是用組織犯罪的方式，脅迫球員打假球，希望把不法之徒依法究辦。」

陳賢蔚則說：「職棒打假球台灣是長達十幾年的事件，對台灣棒球迷是一種凌遲，今天館長重提當組頭的往事，不是在球迷的傷口上灑鹽，他就是把球迷割傷的兇手，是幫凶，希望他付出應有的代價。」

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