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行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了！網曝慘痛經驗：繳了8千元

▲▼行李箱，托運行李，託運行李，鋁框行李箱，拉鍊式行李箱，行李箱貼紙，行李秤重，行李重量，托運行李額度，行李限額。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行李箱。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會在行李箱貼上貼紙做記號，方便領行李時被拿錯，也可以快速一眼就認出，不過有網友指出，在機場看到一對情侶，行李箱貼上紅色圓形貼紙，這讓她嚇出一身冷汗，因為可能會被海關人員認為是代購或跑單幫者，要繳一大筆稅金才可以領回，驚呼「後果不堪設想」。

有網友在Threads發文，在機場看到有對情侶有說有笑，在排隊等待登機，意外發現行李箱貼著紅色的圓形貼紙，忍不住驚呼「已經踩雷了，這種標記不簡單」，一旦被貼上，後果可能非常嚴重，這讓她一度想上前制止他們。

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原PO進一步指出，行李託運時被貼上紅色圓形貼紙，意味著行李箱的主人被視為「代購」或「跑單幫者」，如果海關人員認定這是商業行為，則需補繳一大筆稅金才能放行，有時甚至會被限制出境，嚴重者還可能被移送法辦。

原PO也透露，之前有旅客因為行李箱上的紅色貼紙，行李箱遭查驗，被認為是逃稅，最後繳了8000元才順利拿回。

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲行李避免被拿錯，可以寫上姓名及地址。（圖／記者鄺郁庭攝）

國外一名機場行李搬運人員，分享了幾個可以避免行李被拿錯小撇步，建議旅客在自己的行李箱上寫上姓名與地址，就可以在領取行李時快速辨識。另外，他也推薦使用具有辨識度的行李束帶來區分行李，減少行李被拿錯的機率。

另一位機場員工及前行李搬運員則表示，他強烈推薦旅客可以在行李箱裡放置「AirTag」等定位裝置，方便隨時追蹤行李的位置。如此一來，不僅可以知道行李是否順利抵達目的地，還能確保它正在前往行李轉盤。而AirTag也能顯示行李是否被遺留在出發地，或是誤送到其他城市，又或者是被遺忘在貨艙內直接返送至出發地。

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