盼不到「小米衛生棉」　香港成「衛生棉經濟中心」

▲到香港買衛生棉成大陸網路的熱門話題。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

近日大陸多個衛生棉品牌因「偷工減料」引發爭議，有官方旗艦店甚至下架全部產品，市場陷入信心危機，有人期盼小米生產「衛生棉」卻落空。許多大陸民眾紛紛赴香港瘋搶衛生棉，網友更倡議香港成為「衛生棉經濟中心」。

《香港Yahoo財經》報導，最新市場趨勢顯示，大批大陸人已經開始赴港搶購衛生棉，小紅書湧現購買攻略以及囤積心得

近日大陸有評測揭露眾多知名品牌衛生棉「偷工減料」，長度與產品包裝標示長度不符，甚至有品牌差6毫米之多，而最令消費者憂心的是，有網友發現大陸對衛生棉的國家標準疑要求過低，對pH值與甲醛的要求均並非A類的嬰兒產品標準，要求政府修訂標準。

衛生棉安全問題引發關注，除了醫用衛生棉搜尋量暴漲近40倍，不少網友在網路上發文稱，希望雷軍能夠生產「小米衛生棉」，解救大陸女性的安危，但小米表示暫時不會生產。

市場更揭秘，大陸的衛生棉業務毛利率相常高，大陸「A股衛生棉第一股」百亞股份，其衛生棉產品的毛利率便高達57.37％，超過了一半。

▼大陸有評測揭露眾多知名品牌衛生棉「偷工減料」。（圖／翻攝自微博）

自從信心危機出現後，小紅書上湧現衛生棉安全的討論內容以及到香港的搶購教學，有人決定「以後就在香港買衛生棉」，有人則指「香港衛生棉不塌房」，計劃赴港「買半個行李箱」回大陸。

還有討論區以香港可能可以成為大陸的「衛生棉經濟中心」為主題，探討這波搶購潮，會否比搶購口罩更加瘋狂。

數據顯示，大陸是全球最大的衛生棉消費市場，約有4億名適齡消費女性，每年屬千億級規模市場，預料未來將持續流向香港代購市場。

此前，大批港人北上深圳購買價格實惠的衛生棉，但不時發生品質問題，例如使用會出現側漏情況。如今狀況反轉為大陸民眾南下搶貨，而「衛生棉經濟中心」意味著香港代購、北區零售以至舖貨都可能會有正面影響。