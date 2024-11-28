江國豪成麥寮高中榮耀！　學弟超嗨：想和他一樣發光發熱

▲麥寮高中棒球隊高三球員徐磊、張彥澤已被美國大聯盟註冊為關注球員，徐磊球速最快144公里，張彥澤球速147公里。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪「拆彈」功不可沒，高中時期的他於麥寮高中棒球隊訓練，母校與有榮焉。時任指導教練吳秉倫表示，江從一開始不被看好，到高二階段就有職業球隊關注，一切都是自己努力認真所得成果。

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▲麥寮高中棒球隊成軍於2009年，江國豪103學年度就讀，今年黑豹旗球賽獲殿軍，校方透過軟硬體更新，希望逐漸打造棒球名校。（圖／記者王悉宇翻攝）

江國豪就讀麥寮高中103學年度，當時的教練是吳秉倫、洪偉翔，球隊總教練則是董啟慧。教練吳秉倫回想江國豪就讀過程說，他國中畢業後，雖然各項條件不被看好，但他仍保持樂觀，在訓練時依舊堅持對棒球的熱愛。高一的直球速度120公里，高三時變成145公里，外角滑球也越來越犀利。

江國豪為國爭光，母校棒球隊學弟已將他當作精進目標之一。校方表示，校內棒球隊近年表現佳，球員也備受關注。如高三球員徐磊、張彥澤已被美國大聯盟註冊為關注球員，徐磊球速最快144公里，張彥澤球速147公里，比江高中畢業時還快。

徐磊、張彥澤兩人表示，看到學長奪冠令他們感到激昂，已經是值得效法的目標，現在只想打好高中生涯中的賽事，再精進控球等球技，希望能夠向學長一樣在國際賽場發光發熱。

校長吳政憲也說，麥中球隊在今年黑豹旗球賽獲殿軍，校方持續透過軟硬體更新，如新建全國最大的室內內野練習場等吸引球員就讀，希望逐漸打造棒球名校。

▲江國豪為國爭光，母校棒球隊學弟已將他當作精進目標之一。（圖／記者王悉宇翻攝）