蓄意增肥逾20公斤「只為逃兵役」　南韓26歲男子遭判刑

▲南韓兵役一直都是極具爭議的話題。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓一名26歲男子刻意暴飲暴食、增胖超過20公斤，達到嚴重肥胖程度，以利躲避兵役。他因此被法院判刑，在承諾服兵役之後，才躲過了牢獄之災。

CNN報導，該男因為違法南韓《兵役法》，被首爾一間法院判處1年監禁、2年緩刑。除此之外，鼓勵他採取激進飲食方法的友人，也被判處6個月監禁、1年緩刑，罪名是協助與教唆犯行。

去年6月，該男體重102公斤，身體質量指數（BMI）達到嚴重肥胖等級，因此不需要服兵役，但6年前的初步體檢結果顯示適合服役。判決書裡寫道，「被告攝入高熱量食物，餐點份量大約翻倍，避免從事需要體力勞動的工作，例如包裹快遞，並且在量體重之前喝下大量的水，刻意增加體重，」不過已經「誠摯表達履行軍隊義務的意願」。

自韓戰以來，幾乎所有身體健全的南韓男性，都被要求在28歲前服役至少18個月，中斷了許多知名體育選手及音樂巨星的職涯，防彈少年團（BTS）2022年就是為此暫時休團。

不過，南韓兵役一直都是極具爭議的話題。儘管憲法法庭2018年裁定，政府必須為那些因為宗教或政治理由拒絕拿起武器的人，提供公民義務替代方案，民間依然存在爭議，甚至成為性別戰爭的引爆點。

根據國際特赦組織，已有數百名「良心拒絕兵役者」（conscientious objectors）被判刑，許多人都是因為宗教理由拒絕服役。韓聯社2018年報導，數十名年輕男性為了躲避徵召，刻意增加或減輕體重，假裝罹患精神疾病，全身刺青或自殘，但隨著韓國軍方對於刺青的容忍度提高，又封死了一個漏洞。

南韓國防部資料顯示，女性不需要被強制徵兵，而女性志願役僅佔全體軍隊人員的3.6%，激怒了許多男性。「反女性主義」團體認為，兵役讓女性在競爭激烈的就業市場獲得不公平的優勢。許多人指出，女性上大學的比例高於男性，但年輕男性也應該能夠追求他們的夢想與事業。

2018年一項調查顯示，20多歲韓國男性之中，72%認為兵役是一種性別歧視，近65%認為女性也應該被徵召入伍，近83%坦言，如果可能的話，最好可以不用服兵役，68%認為當兵是在浪費時間。