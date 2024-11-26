佐渡金山追悼爆烏龍！南韓「抵制自辦」　日媒誤報官員參拜靖國神社

▲南韓派出駐日大使，在佐渡金山朝鮮人宿舍遺址前，獨自舉行追悼儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本「佐渡金山」位於新潟縣佐渡市，是江戶幕府時期以來的重要金礦，生產黃金的歷史長達400年，然而近現代卻淪為強制勞役朝鮮人的象徵地。在成功登載為世界遺產後，日本政府24日舉辦追悼儀式，不過南韓政府卻以日方代表曾參拜靖國神社為由而拒絕出席。如今又爆出，其實該名官員未曾參拜靖國神社。

根據《韓聯社》，「佐渡金山」首度舉行的追悼儀式，訂於24日下午在新潟縣佐渡市香川開發綜合中心前舉行，日本政府派出外務大臣政務官、擁有女偶像背景的參議員生稻晃子做為代表，然而有媒體報導指出生稻晃子曾經參拜靖國神社，引發南韓輿論譁然，最終南韓政府決定取消派人出席，導致現場多出40個空位。

▲▼佐渡礦山朝鮮強制勞動受害者的家屬，在現場依照韓國傳統，獻花、擺放供品。（圖／達志影像／美聯社）

南韓認為，靖國神社內祭祀的戰死者，曾經參與侵略韓半島（朝鮮半島），然而日方卻派出外傳曾參拜靖國神社的生稻晃子代表出席追悼儀式，實在有辱逝去的強制勞動受害者，因此才會決定杯葛活動、取消出席。南韓外交部強調，是基於「諸多考量」，才決定不出席追悼儀式。

昨（25）日上午，南韓派出駐日大使朴喆熙以及9名受害者家屬，加上駐日大使館相關人士合計30多人，前往佐渡礦山朝鮮人宿舍遺址「第四相愛寮」前另行舉辦追悼儀式，同樣進行朗讀追悼辭、默禱、獻花，過程僅10分鐘，結束後由家屬們拿出各自準備好的酒杯，繼續進行哀悼，其中有女性家屬拿起手巾擦拭眼淚、嚎啕大哭。

朴喆熙在追悼辭表示，「韓國勞動者80多年前被強制送往佐渡金山，被迫處於嚴酷的勞動環境，我們向他們的英靈低頭致上最深的哀悼。韓國勞動者們永遠無法重回家人的懷抱，他們遺留的怨恨，以及生還者們回國後因後遺症所承受的巨大痛苦，任何言語都無法撫平他們的創傷。我們不會忘記他們的血淚與犧牲。」

▲24日的追悼儀式，由日方派出外務大臣政務官代表出席，卻被誤報曾參拜靖國神社，導致南韓最後拒絕派人參加。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》，在此事再度撕裂日韓外交關係以後，日媒《共同社》直到25日才驚覺大事不妙，對於先前發表的「錯誤報導」表達歉意，並要求更正。據悉，《共同社》曾於2022年8月15日報導自民黨參議員生稻晃子參拜靖國神社的消息。

報導指出，《共同社》當天採訪出入靖國神社的日本國會議員，過程中在報告寫道，親眼目擊生稻晃子進入神社，然而卻從未曾向生稻本人確認，直到傳出確認誤報後，才有自民黨的國會議員坦言，當天在靖國神社並未見到生稻，而事後生稻也親自向《共同社》澄清，當天並沒有參拜靖國神社。