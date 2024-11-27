遊韓注意！首爾罕見「破紀錄大雪」深度16.5cm　200多航班大亂

▲ 南韓首爾降下大雪。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾26日夜間至27日降下大雪，積雪深度達到16.5公分，不僅達到歷年11月新高，更刷新117年氣象觀測史上紀錄，造成國內及國際線逾200個航班延誤或被迫停飛。

《韓聯社》報導，截至當地27日上午8時，首爾氣象觀測站測得最深積雪為上午7時的16.5公分，刷新此前首爾11月單日最深積雪紀錄，1972年11月28日的12.4公分，也創下1907年10月至今的近代氣象觀測史上11月最高紀錄，不分月份的最高紀錄則是1922年3月24日的31公分。

此次首爾罕見大雪原因是目前位於朝鮮半島北部的割離低氣壓，因大氣上層高速氣流蜿蜒流動時部分分離所形成，因蘊含北極冷空氣而十分寒冷，使大氣相當不穩定。

從西北方吹來的冷空氣經過相對溫暖的西海形成雪雲帶後，會因大氣與海水溫差形成雪雲帶，這也是南韓忠清南道及湖南地區每年11月至1月經常暴雪的原因，因冬季吹向南韓的冷風為北風或西北風。但此次因從割離低氣壓南下的冷空氣，在白翎島附近形成經過首都圈的低壓槽，而低壓槽會使雪雲帶更加發達，將西海上空的雪雲帶拉到首都圈。

▲ 27日積雪創下史上新紀錄。（圖／路透）

大雪影響往返南韓全國的航班，據韓國機場公社及仁川國際機場公社，截至下午1時已有40個航班取消。

原定在全國14座機場起飛的625個航班中，有32個航班因天氣因素取消，包括金浦13個及濟州12個，金海、羣山及原州各2個航班，蔚山1個航班，另有105個航班延誤。

仁川機場也因天氣惡化，1219個航班中有8個航班取消，包括國內線1個及國際線7個，另有75個航班延誤。由於各地降雪預計持續至28日上午，受影響的航班數量恐怕進一步增加。