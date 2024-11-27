洪申翰接勞動部長引熱議　卓榮泰：棘手問題不能找新手處理

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部日前發生北分署霸凌輕生案，勞動部長何佩珊為此請辭下台，新任勞長洪申翰於25日接任。針對外界質疑賴清德「用人小圈圈」，行政院長卓榮泰接受YahooTV《齊有此理》專訪時說，發生比較急迫性的問題要趕快有人處理，「現在找一個完全的新手來處理目前這麼棘手的問題，對雙方也都不好」，當然是想到過去工作上，比較有默契與合作經驗，以及最有把握的人。

卓榮泰說，何佩珊說尊重外部委員，但最後行政機關的責任還是要一肩負起，所以她禮拜四的下午就到行政院提出口頭辭呈，「其實當時我也是跟她說，你已經把處分的事情處理完了，我們就來看看妳的責任怎麼樣」。

卓榮泰表示，兩人當時心裡都知道，一個負責的態度是當時是現在台灣社會需要的，也是一個政務官跟政府應該有的態度，「其實那個時候就已經決定了，但我是到隔天早上，我讓她那天晚上再處理一些懲罰上的問題，隔天早上我才對外正式的宣布」。

主持人也問到，會不會擔心這些爭議事件導致民調下滑？卓榮泰坦言，「我相信一定會，那我們也欣然接受」，不應該出現這樣的狀況，所以一定會有一些民調上的數字呈現。他提到，現在請了洪申翰部長來，給他一段時間，把這個不好的狀況調整回來，也會要求內閣團隊要在最短的時間內大家把士氣弄好。

至於洪申翰的任命引來在野黨批評，質疑是「賴友友」、用人小圈圈？卓榮泰說，從520到現在用了很多的部會首長，把很多社會當時認為不可能或可能的人都納進來了，這次發生了一個比較急迫性的問題，要趕快有人去處理好這個問題，「我們第一個想到的，當然是過去工作上比較有默契跟合作經驗的人」。

卓榮泰說，現在找一個完全的新手來處理目前這麼棘手的問題，對雙方也都不好，所以找一個已經有國會經驗、有勞工朋友經驗，也有跟公民團體接觸經驗的，且對公共議題也能在理想與務實上快速執行，「從這個方面來講，要找一個最有把握的人處理，站在一個長期合作與默契，洪申翰其實也不算是新手，他都熟悉相關議題，也能更快速抓到重點」。