林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

▲行政院長卓榮泰出席緝毒成果記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

世界拳擊總會（World Boxing）主辦的世界拳總盃年終總決賽，28日將在英國舉行，由於世界拳總不斷質疑我國奧運金牌選手林郁婷的參賽資格，林的教練曾自強在多方考量下，決定棄賽表達抗議。對此，行政院長卓榮泰今（27日）受訪說，對於主動退賽一事感到非常遺憾，未來會繼續透過體育署與拳擊協會，爭取林郁婷參與接下來所有國際比賽的各種權利，「我們要積極地努力去保護跟爭取」。

卓榮泰說，林郁婷是奧運女子拳擊金牌得主，這件事情是毋庸置疑、不爭的事實，「今天發生這件主動退賽事件，我們當然覺得非常地遺憾」，政府、教育部體育署會跟選手以及單項協會繼續努力，確保未來林郁婷參加重要國際賽事，乃至於2028（年）的奧運比賽的種種權利。

卓榮泰強調，這一次體育署也非常重視林郁婷到英國的比賽，所以全程由副署長房瑞文陪同。根據體育署的回報，這個新成立的World Boxing（世界拳擊總會）這個組織是新設立的一個協會、國際性的協會，在相關的機制方面都不甚健全，尤其是嚴重的部分在於，它沒有明確的保密的這種機制，所以對於參賽人所遞送的醫療資訊都沒有辦法得到應該有的，隱私上、保密上的一個處理跟保護。

卓榮泰說，因此，當場曾自強教練在衡量各種的情況下，爲了保護醫療的資訊，也避免造成無謂的討論，而決定要退出這場的比賽，「對於教練的決定，體育署也予以尊重」。

卓榮泰說，不過重要的是未來我們希望新的國際奧會，這個協會World Boxing（世界拳擊總會）組織，它既然是在國際奧會下認可的一個國際性的組織，它應該全面性地建立起各種安全、有效的各種內控制度，才能夠讓所有的選手在公平底下能夠去保護，能夠去進行各項的比賽。

卓榮泰表示，政府也會在這個原則底下，未來繼續透過體育署跟協會（中華民國拳擊協會），甚至需要時候透過法律的協助來保障，甚至能夠來爭取未來我們能夠在有利跟合法的情況底下，參與接下來所有國際比賽的各種權利，我們要積極地努力去保護跟爭取。