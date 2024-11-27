500元鈔票改印金牌中華隊？　卓榮泰：很快可以報告下一步動作

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

棒球12強賽事中華隊奪得金牌，外傳總統賴清德擬要將500元上的少棒圖樣改成此次的冠軍隊，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰今（27日）說，大家提到紙鈔的一個紀念性，這是一個非常直接的想法，目前還沒有做進一步討論，「我想很快我們可以跟大家報告政府的決定是如何，以及我們下一步的動作」。

卓榮泰表示，在大家還在非常興奮的心情底下，這樣的討論來自於民間、來自各界的朋友，來自國人的更多。卓說，在聽到各方的意見之後，政府除了昨天一整天安排相當多的活動、程序，甚至讓他們能夠在街上跟國人見面的相關活動之外，緊接著下來，重要的是如何保存國家在棒球競賽上面的實力，繼續爭取更好的成績，這個更重要。

「至於大家所期待的一種紀念性的方式，無論是什麼樣適宜的方法，現在都還可以討論，目前還沒有定案。」卓榮泰說，大家提到紙鈔的一個紀念性，這是一個非常直接的想法，包括央行也有它的想法跟態度，「但目前我們還沒有做進一步的討論」。

但卓榮泰強調，「我想很快我們可以跟大家報告政府的決定是如何，以及我們下一步的動作」。他也再次強調，政府最重要的是讓下一次的國際賽事上，繼續拿到更好的成績，這個才是現在最積極想做的事。