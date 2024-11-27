酒杯完整反射裸女！拍賣網驚見「限制級倒影」　賣家：只用一次

▲ 這組杯子上倒映出裸女姿態。（翻自《JTBC》）

圖文／鏡週刊

南韓一名網友近日分享自身的一段故事，日前他上拍賣網站逛逛，看到有人要出售一組二手不銹鋼製酒杯，結果他發現照片怪怪的，尤其杯子「好色」，因為杯子上倒映出裸女影像。

據南韓《JTBC》「事件班長」節目報導，該名網友指出，日前他逛一個二手拍賣網站，看到有人在販售一組露營用不銹鋼製酒杯。賣家稱，因為她不常喝酒，加上這組酒杯只用過一次，所以拿出來拍賣。

▲ 賣家稱，因為她不常喝酒，加上這組酒杯只用過一次，所以拿出來拍賣。（翻自《JTBC》）

但網友仔細一看，發現酒杯上竟然倒映出一名裸女的姿態，畫面相當限制級，也讓這名網友嚇到。不過網友稱，這個酒杯拍賣的發文大概貼出5天後，就顯示「完成交易」，該名網友就說，不知賣家是有意還無意上傳這「酒杯裸女照」，但他希望該名賣家能儘快把這張照片下架。

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