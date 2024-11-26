台南市安衛家族獲獎連連　黃偉哲親頒獎牌表揚

▲獲獎單位於26日市政會議中，將中央所頒的獎座獻給市長黃偉哲，黃偉哲市長也回贈市府製作的獎牌，表達對獲獎單位在職業安全衛生工作上長期努力奉獻的肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲全心打造「希望家園」，用心屢獲中央獎項肯定，2024年「國家職業安全衛生獎」於日前揭曉，全國僅10個事業單位獲獎，台南市就有2家事業單位獲獎，成績斐然。

台南市安衛家族「艾杰旭顯示玻璃股份有限公司」、「台灣史谷脫紙業股份有限公司」於10月21日獲頒國家職業安全衛生獎，而台南市安衛家族「台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠」於11月12日亦獲勞動部頒發「推行職業安全衛生五星獎」獎項。

獲獎單位於26日市政會議中，將中央所頒的獎座獻給市長黃偉哲，和市府團隊及全體市民朋友共同分享這份殊榮，同時黃偉哲市長也回贈市府製作的獎牌，表達對獲獎單位在職業安全衛生工作上長期努力奉獻的肯定。

2024年「國家職業安全衛生獎」全國參與角逐的事業單位眾多，競爭十分激烈。其中獲得「企業標竿獎」的艾杰旭顯示玻璃股份有限公司，落實「安全首先由自己及同伴開始」的理念於日常工作之中，營造健康和諧的工作環境，實現零事故，促進公司永續發展。務實推動員工健康促進及管理，同時也與承攬商攜手合作，致力於打造安全伙伴關係，提升公司職業安全文化，成效卓著，是業界學習的標竿企業。

台灣史谷脫紙業股份有限公司獲得「傳統產業投資特別獎」，該公司投入大量安全衛生經費改善工作環境，讓勞工作業不再危險及辛苦，成效顯著；近幾年並獲得2021~2024 HR Asia台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」、職安署2022及2023年減災成效優良獎、2022~2023全國職場安全健康週特優獎、職安署安全文化促進獎狀、2021勞動部健康管理獎…等獎項，在精進職業安全衛生工作上的努力作為，足為全國傳統產業學習榜樣。

本次獲得「推行職業安全衛生五星獎」的「台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠」，於2022年3月成立台南市「Long Joy安衛家族」，擔任核心企業角色，藉由教育訓練、相互巡視及訪視家族成員適時提供改善建議，協助改善家族成員現場工作環境及不安全之作業行為，以降低職業災害並加強成員職安管理知能；並通過ISO 45001/TOSHMS 國際(台灣)職業安全衛生管理系統等國際認證，持續改善廠內工作環境並學習創新管理思維，達到安全、安穩及安心之就業場所。

台南市長黃偉哲表示，勞工局自2010年開始至今已成立39個安衛家族，合計超過930家中小事業單位參與，每個家族以大廠帶小廠的方式持續運作從無間斷。今年得獎的3個單位都是安衛家族的核心企業，可見台南市安衛家族的運作已具有實質成效，也希望各家族的核心企業都能發揮「母雞帶小雞」的精神，達成安衛家族共同精進成長的使命。

黃偉哲市長除了向今年獲獎單位祝賀之外，也特別感謝台南市所有安衛家族核心企業及成員的熱心參與，大家一起來推動職業安全衛生文化，協助改善中小企業工作環境，提升大台南勞工朋友的安全與健康，將台南市建構成為適合安居樂業的「希望家園」。