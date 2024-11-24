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世界12強棒球冠軍戰奪金！黃偉哲與市民一起「Team台灣、挺台灣」

記者林東良／台南報導

世界12強棒球冠軍戰24日晚開打，台灣與日本爭冠受到全國民眾矚目，台南市政府規劃於永華國民運動中心及南瀛綠都心公園轉播，但為了這場冠軍大戰，市長黃偉哲加碼宣布，開放台南市立棒球場讓台南的球迷入場一起為台灣加油，中華隊最終以四比0打敗日本隊，取得金牌全場觀眾歡聲雷動。

▲世界12強棒球冠軍戰24日晚開打，台灣與日本爭冠受到全國民眾矚目，台南市政府開放台南市立棒球場，黃偉哲市長與台南球迷入場一起為台灣加油，中華隊最終取得金牌全場觀眾歡聲雷動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲世界12強棒球冠軍戰24日晚開打，台灣與日本爭冠受到全國民眾矚目，台南市政府開放台南市立棒球場，黃偉哲市長與台南球迷入場一起為台灣加油，中華隊最終取得金牌全場觀眾歡聲雷動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲世界12強棒球冠軍戰24日晚開打，台灣與日本爭冠受到全國民眾矚目，台南市政府開放台南市立棒球場，黃偉哲市長與台南球迷入場一起為台灣加油，中華隊最終取得金牌全場觀眾歡聲雷動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

24日傍晚時，市長黃偉哲也特地前往永華國民運動中心和市立棒球場，並帶了加油棒、小點心和運動飲料分享給現場民眾。為了幫台灣加油，許多市民朋友早早就來到轉播現場卡位，永華國民運動中心裡裡外外、市立棒球場的內野座位，擠了滿滿的人潮，來加油的市民也都有備而來，帶上了加油棒、汽笛，穿著球衣，眼中燃燒著鬥志，要用炙熱的棒球魂來吶喊，為遠在東京巨蛋比賽的球員加油！

▲世界12強棒球冠軍戰24日晚開打，台灣與日本爭冠受到全國民眾矚目，台南市政府開放台南市立棒球場，黃偉哲市長與台南球迷入場一起為台灣加油，中華隊最終取得金牌全場觀眾歡聲雷動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

球迷們看到黃偉哲市長現身來送點心、加油棒也很意外、開心。黃偉哲表示，這幾天他跟全國民眾一樣關心東京巨蛋的比賽結果，台灣在不被看好的壓力下打進冠軍戰，令人振奮，隊伍的每一個成員都是不折不扣的台灣英雄。

黃偉哲說，這幾天市民朋友的聲音他都聽到了，因此今天他也特地來跟大家一起，希望幫大家補充能量，為台灣加油、為台灣英雄的表現喝采。黃偉哲也跟現場民眾一起大聲喊口號「Team 台灣、挺台灣」，將現場氣氛炒到非常熱烈高昂。

▲世界12強棒球冠軍戰24日晚開打，台灣與日本爭冠受到全國民眾矚目，台南市政府開放台南市立棒球場，黃偉哲市長與台南球迷入場一起為台灣加油，中華隊最終取得金牌全場觀眾歡聲雷動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了方便熱情球迷一同觀賞球賽，為台灣加油，24日晚上台南市政府規劃多地同步轉播，分別在台南市永華國民運動中心、台南市立棒球場、新營南瀛綠都心公園，歡迎熱血民眾一起到現場為台灣集氣加油。

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