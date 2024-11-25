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雲林北港惡犬「粗暴拆車」！咬爛車頭保險桿　一票苦主超心痛

▲▼雲林北港驚傳有流浪狗啃咬車輛 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林北港驚傳有流浪狗啃咬車輛。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

雲林北港近來傳出多起野狗咬爛車輛事件！有受害車主在臉書社團發文，表示22日晚間將汽車停在家樂福後面社區，怎料隔天下午卻發現車頭嚴重損毀，連保險桿都掉了下來，滿地塑膠碎片，報警調閱監視器後竟發現兇手是一群流浪狗，PO文曝光後釣出不少苦主曝光愛車慘況。

有民眾在臉書社團「北港在地生活」發文，表示愛車遭野狗咬爛車頭，並PO出愛車受損照片，只見一輛白色轎車車頭及前輪塑膠車殼遭野狗啃爛，就連保險桿也被啃斷，零件散落在車子周圍，現場一片狼藉。

▲▼雲林北港驚傳有流浪狗啃咬車輛 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲受害車主今年2月才剛買新車，結果車頭遭流浪狗咬爛。（圖／記者王悉宇翻攝）

受害車主表示，起初他也不敢相信愛車是被野狗啃爛，但調閱監視器畫面後發現，看到事發時至少有2隻野狗在瘋狂撕咬車頭，他無奈表示，「目前災情還在進行中，除非靠大家的力量趕快把破壞的野狗做合適的處理，否則災情還會不斷地擴大」，盼能盡快找出惡犬解決問題。

不少苦主也在底下回文，「我家的車子6月也是被狗咬的連前面車牌都歪掉」、「我家的貨車也是苦主之一專咬電線噴了6千多」、「文星路35巷昨晚10點多也有2隻大黃狗咬壞擋泥板」、「我家車子前天也被咬，保養廠說要花3萬多」，還有受害車主今年2月才買新車，不到1年就遭惡犬攻擊，車頭被咬得滿是齒痕，讓她心痛不已。

▲▼雲林北港驚傳有流浪狗啃咬車輛 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲不少苦主也跳出來分享車輛慘況。（圖／記者王悉宇翻攝）

對此，北港鎮長蕭美文表示，目前統計以光復里「災情」最嚴重，研判可能是白天野狗躲在北港糖廠一帶，晚上出沒啃咬車輛，呼籲民眾切勿隨意餵食狗兒，周遭居民也可隨時通報野狗出沒地帶及蹤跡，公所將會通報給縣府動植物防疫所協助捕捉。

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