口湖變電站廠商疑涉政商不法　反變電站自救會拉布條請命撤案

▲「口湖反變電站自救會」在蔡孟真議員及多位地方鄉民的支持下，於雲林縣政府廣場召開記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣「口湖反變電站自救會」近百村民今（28）日在雲林縣議員蔡孟真、張維崢等人陪同下，前往縣政府廣場召開記者會並至雲林縣議會遞交請願書，公開控訴睿日光電申請口湖謝厝寮興建升壓站程序違法。並要求縣府立即撤銷違法核發的地方同意函及依法追究失職官員及企業相關負責人的刑事與行政責任。

自救會副會長羅清水指出，睿日光電有涉及綠能弊案並於上週被新北檢署起訴，所以此次前來要求縣府撤銷對該廠商核發的同意函及容許使用，並希望雲林縣議會能夠監督縣府撤銷該案，隨後自救會幹部也到雲林地檢署按鈴控告縣府圖利。

雲林縣議員蔡孟表示，口湖反變電站自救會再度陳情，原因是該變電站有政商勾結的情況，已被新北地檢署起訴，而此變電站又是違法、偽造文書，有使公務員登載不實所申請的，雲林縣政府竟然到現在還沒撤銷同意函，所以民眾再度前來要求雲林縣議會監督縣政府撤銷違法的同意函並追究相關違失的刑事責任。

對此，雲林縣政府建設處表示，對於業者上週強行進場施工，縣府感到遺憾，呼籲業者應該再與村民溝通，呼籲能源署要求業者暫停施工，並撤銷核發許可。

▲「口湖反變電站自救會」在雲林縣議員蔡孟真、張維崢、蔡永富及多位地方鄉民的支持下，於雲林縣政府廣場召開記者會，隨後前往雲林縣議會遞交請願書，由副議長蔡咏鍀接受。（圖／記者王悉宇翻攝）