國台辦批賴清德「騙高中生」　陸委會：人身攻擊我國元首

▲總統賴清德出席青年論壇，與高中生對話。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人陳斌華27日在記者會上稱總統賴清德在青年活動上提出的「和平三選項」是「騙術」，並指賴清德「其言可恥，其心可誅」。對此，陸委會下午回應，「正告國台辦勿一再扭曲事實，對我國家元首進行人身攻擊，並應反躬自省其所作所為，能否助益當前的兩岸關係，切勿倒行逆施，加深台灣民眾的反感。」

陸委會表示，事實上，中共才是一貫操弄所謂「和平協議」騙術來達其政治目的，揆諸歷史，中共透過欺瞞西藏與香港人民的伎倆，奪取政權後遂行暴力統治，鎮壓人民，血淚斑斑可考，國際社會與台灣人民均已看穿中共的欺騙本質，不可能接受中共所謂「九二共識」、「一中原則」與「一國兩制」對台三位一體的糖衣毒藥。

陸委會強調，政府已多次表達，民主體制與自由人權是台灣不可退讓的底線，陸委會再次呼籲北京當局應正視兩岸現況，與我民選合法政府展開不涉政治前提、有意義的溝通對話，方有利於兩岸和平穩定的長遠發展。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



總統賴清德日前出席《今週刊》青年論壇，有高中生提問「如何帶領國家走向和平不戰爭？」賴清德回答，國內各政黨關於走向和平的路徑，大致有3種，第一個是簽訂和平協定、不堅持主權；第二，接受中國主張，接受九二共識，未來就是港澳模式；第三，堅持台灣主權，堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，跟民主陣營站在一起。

對於賴清德提出的「和平三選項」，國台辦發言人陳斌華在例行記者會上指出，「面對未成年學生，賴清德以騙術、話語欺騙誘導年輕學子接受其『台獨』分裂主張，意圖讓無辜青年成為『台獨』犧牲品，其行可恥，其心可誅。」

陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」分裂勢力及其謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大威脅，「賴清德所謂的『和平之路』，是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打著『和平』幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵凶戰危的自絕之路。

陳斌華還說，希望廣大台灣同胞特別是台灣青年認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，把命運牢牢掌握在自己手中，堅決反對其謀「獨」挑釁，讓台灣轉危為安，走上可長可久的和平之路。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

