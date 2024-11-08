快訊／高雄1歲男嬰頭部重創亡解剖！頭部多處新舊傷　確認遭凌虐

▲高雄1歲男嬰頭部重創亡，23歲生母（頭戴安全帽）被帶往殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名1歲大男嬰6日因頭部創傷被送急診、7日宣告不治，因男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，檢、警懷疑23歲母親吳女涉有重嫌，向法院聲請羈押獲准，檢方今（8）日進行男嬰遺體解剖複驗，查明確切死因，結果發現，男童有顱骨骨折、顏面多處挫傷等新舊傷痕，認為應是兒虐案件，但確實死因要等鑑定報告出爐。

全案發生在6日下午3點左右，吳姓生母聲稱，1歲3個多月大的兒子從床上摔下，導致頭部外傷，她發現情況不對勁，才緊急將兒子送醫，遺憾的是，經過一天的搶救，男童仍舊不治身亡。

▲高雄1歲嬰「骨折頭破」亡，生母同居人（紅圈者）被改列被告。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方介入調查後，發現案情不單純，男嬰去年就被通報家暴，疑似有受虐的情況，如今傷重不治身亡，吳女涉嫌傷害致死罪，且罪嫌重大。檢方複訊後，向橋頭地院建請羈押禁見，橋頭地院7日晚間裁定羈押。

檢察官今日上午在殯儀館對男童遺體進行解剖複驗，查明確切死因，涉嫌重大的生母吳女昨晚遭橋頭地院裁定羈押，上午被帶到高雄殯儀館認屍，她頭戴安全帽走入，被問及「為什麼打小孩？是故意的嗎？」、「曾被婆婆通報施虐」，全程不發一語。

吳女已結婚但尚未登記的李姓同居人，疑似也動手打孩子，當場被檢察官改列被告，稍後將移送地檢署複訊。

整個解剖複驗過程從上午9點一直進行到下午2點，整整進行5個小時，結果發現，男童有顱骨骨折、顏面多處挫傷等新舊傷痕，認為應是兒虐案件，但確實死因要等鑑定報告出爐。