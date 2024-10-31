醫院掛急診失控毆傷3醫護　狡辯「麻醉斷片沒記憶」下場慘曝

▲桃園市涂姓男子今年3月間身體不適到中壢區某醫院掛急診，治療過程卻情緒失控將3名醫護人員徒手毆打成傷。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市涂姓男子於今年3月間半夜到醫院掛急診，治療過程中突然情緒失控，徒手攻擊急診室3名醫護人員，導致3人胸部、手部與臉頰等處有挫瘀傷，桃檢調查時，涂男否認犯行，辯稱被施打麻醉後完全沒記憶，檢方偵結依違反醫療法將涂男起訴，因涂男犯後態度惡劣且毫無悔意，檢方向院建請從重量刑，以示懲戒。

檢警調查，涂姓男子今年3月15日凌晨4時許，因身體不適前往中壢區某醫院掛急診，治療過程中，竟突然情緒失控，對陳姓等3名醫護人員徒手攻擊，導致3人有胸部、手臂、臉頰等部位挫傷與瘀傷等傷勢，經院方人員報警處理，涂男被中壢警分局員警當場壓制到案。

桃檢複訊時，涂男僅坦承案發當天凌晨有到醫院掛急診，但否認有打傷醫護人員等犯行，辯稱當時打麻醉，已經完全不記得，只知道「有好幾人來壓制我」，但在醫護人員員指證歷歷，與警方提供醫院監視畫面截圖佐證，檢方認為犯行明確，偵結依違反醫療法起訴，檢方並請法院審酌，被告犯後否認犯行、態度惡劣且毫無悔意，建請法院從重量刑。