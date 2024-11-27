天氣變冷很有感！　保暖3招助你有效禦寒

▲隨著天氣漸漸變冷，保暖工作可不能忽略。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／綜合報導

走在路上是不是越來越有冬天的感覺了呢？隨著氣溫逐漸下降，保暖就更加重要了，尤其是頭部、頸部和四肢的保護，並留意家中長輩處在低溫或外出時是否有配戴口罩、圍巾、手套與襪子等保暖配件。避免因為劇烈降溫而對心血管健康造成危害。

氣溫驟降和濕冷天氣的交替可能導致血壓升高，從而增加心血管疾病及中風的風險。對於三高、心血管疾病患者及高齡長者等高風險族群，必須更加謹慎防範低溫引發的健康問題。除了保暖也建議民眾養成規律運動、均衡飲食、定期量測血壓，並且定期就醫及避免不良習慣，以確保度過寒冬。教大家從起床到出門，掌握保暖與安全的3大關鍵秘訣：

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一、起床時的關鍵步驟

寒冷的清晨起床時，首先應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置。起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走。記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。

二、出門前的穿搭建議

建議根據天氣變化適時增添衣物，內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，不僅保暖，還能保持靈活活動，讓身體更舒適。

三、進門後的回暖方式

從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是對於血管彈性差或心血管疾病患者；洗完澡後，也要注意保暖，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。此外，建議居家保持室內通風，促進空氣流通。