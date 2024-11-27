以色列首次襲擊黎巴嫩北部過境點　紅新月會志願者1死1傷

▲哈米耶證實黎巴嫩北部過境點在26日晚間遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩交通部長哈米耶（Ali Hamieh）證實，以色列26日晚間首次對黎巴嫩與敘利亞的3個北部過境點展開襲擊，導致包括一名紅新月會志願者在內的多人死傷。與此同時，美國總統拜登宣布，以黎停火協議將在當地27日凌晨4時生效，以緩解黎巴嫩真主黨與以色列之間的緊張局勢。

Israeli airstrikes targeted the border crossings connecting Lebanon and Syria through Dabousiyeh and Al-Arida, as well as an airstrike on the Wadi Khaled area in Akkar near a General Security center pic.twitter.com/iagvCp6f5Q — Ph.Gritti (@Philipp27960841) November 26, 2024

據路透社報導，哈米耶表示，以色列的空襲目標包括了黎巴嫩與敘利亞接壤的阿里達（Al-Arida）與達布西耶（Al-Dabousyeh）過境點，目前尚不清楚是否有主要道路因空襲中斷。此前數周，以色列的襲擊已封鎖了黎巴嫩東部通往敘利亞的其他過境點。

The #SyrianArabRedCrescent expresses its deep sorrow and regret over the #loss of volunteer Muhannad Jakish and the #injury of other volunteers due to the #aggression that targeted Al-Dabousyeh and Al-Arida crossings in the countryside of #Homs and #Tartous pic.twitter.com/YzKOrLrpFE — Syrian Red Crescent (@SYRedCrescent) November 26, 2024

敘利亞紅新月會指出，該協會有一名志願者在此次襲擊中喪生，另有一人受傷。當時，這2名受害者正在履行人道主義職責，同時襲擊也摧毀了紅新月會數輛救護車和工作站。據敘利亞國家電視台報導，針對阿里達過境點的襲擊造成至少18人受傷，其中一些人傷勢嚴重，目前所有傷者已被送院救治。此外，針對達布西耶過境點的襲擊也造成若干人員傷亡。

截至目前為止，以色列軍方還未對此發表評論，而美國方面則表示，空襲旨在遏制伊朗及其盟友真主黨在該地區的影響力。另外，美國中央司令部（CENTCOM）也在26日晚間透露，美軍打擊了敘利亞境內一個與伊朗結盟的民兵武器儲存設施，以回應伊朗日前對駐敘美軍的攻擊。