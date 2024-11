以色列首次襲擊黎巴嫩北部過境點　紅新月會志願者1死1傷

▲哈米耶證實黎巴嫩北部過境點在26日晚間遇襲。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

黎巴嫩交通部長哈米耶(Ali Hamieh)證實,以色列26日晚間首次對黎巴嫩與敘利亞的3個北部過境點展開襲擊,導致包括一名紅新月會志願者在內的多人死傷。與此同時,美國總統拜登宣布,以黎停火協議將在當地27日凌晨4時生效,以緩解黎巴嫩真主黨與以色列之間的緊張局勢。

Israeli airstrikes targeted the border crossings connecting Lebanon and Syria through Dabousiyeh and Al-Arida, as well as an airstrike on the Wadi Khaled area in Akkar near a General Security center pic.twitter.com/iagvCp6f5Q

據路透社報導,哈米耶表示,以色列的空襲目標包括了黎巴嫩與敘利亞接壤的阿里達(Al-Arida)與達布西耶(Al-Dabousyeh)過境點,目前尚不清楚是否有主要道路因空襲中斷。此前數周,以色列的襲擊已封鎖了黎巴嫩東部通往敘利亞的其他過境點。

The #SyrianArabRedCrescent expresses its deep sorrow and regret over the #loss of volunteer Muhannad Jakish and the #injury of other volunteers due to the #aggression that targeted Al-Dabousyeh and Al-Arida crossings in the countryside of #Homs and #Tartous pic.twitter.com/YzKOrLrpFE