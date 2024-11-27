快訊／拜登宣布：以色列與黎巴嫩達成停火協議

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）27日宣布，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已達成停火協議，結束近14個月的衝突。拜登在白宮玫瑰園的講話中表示，此次協議旨在促進以色列和黎巴嫩的安全與穩定，並強調以色列保留在協議遭破壞時行使自衛的權利。

綜合外電報導，拜登在聲明中指出，「以色列沒有發起這場戰爭，黎巴嫩人民也不希望這場戰爭爆發，美國同樣如此。」他強調，僅靠戰場無法實現以色列和黎巴嫩人民的安全，停火協議將是實現持久和平的重要一步。

拜登與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同發表的聯合聲明指出，此次停火協議將恢復藍線（Blue Line）兩側的平靜，讓兩國人民能夠回到家園。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在安全內閣召開的3小時會議後，正式批准同意美國提出的停火安排。根據總理辦公室的說法，內閣以10票贊成、1票反對通過該協議。

納坦雅胡在記者會上闡述支持協議的三大理由：

1. 專注應對來自伊朗的威脅

2. 提供機會整頓和強化以色列軍隊

3. 將哈瑪斯（Hamas）從北部戰線孤立，專注於加沙地區的作戰行動。

納坦雅胡特別感謝美國在達成協議中的作用，並表示以色列保留執行協議的行動自由權。辦公室聲明指出，納坦雅胡宇拜登交談，「為美國參與並促成黎巴嫩停火協議感謝拜登，也對美國諒解以色列執行停火協議時仍保有採取行動的自由，表示感謝」。