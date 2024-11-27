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以黎停火時間表曝！　以軍發布貝魯特南郊撤軍警告

▲▼ 以軍坦克在以色列北部靠近以黎邊境處集結。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍準備撤離。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登與法國總統馬克宏發布聯合聲明，以色列與黎巴嫩政府達成停火，拜登表示，停火協議於當地時間27日凌晨4時（台灣時間今上午10時左右）生效。對此，以軍已針對黎巴嫩貝魯特南郊的部隊下達撤退警告。

拜登宣布，停火協議將於當地時間週三凌晨4時生效。該協議旨在結束以色列與真主黨之間持續14個月的衝突，為黎巴嫩南部的穩定與和平提供可能性。

美國政府官員表示，「以色列不會立即撤軍，但一個60天的期限將啟動，期間黎巴嫩軍隊和安全部隊將開始向南部部署。這是一個需要時間的過程，無法在一夜之間或短短數天內完成。」以色列軍隊將逐步撤離，確保在黎巴嫩軍隊抵達南部之前不會形成安全真空。

關於以色列在停火協議期間是否有權單方面對違規行為進行軍事回應，該官員未給出明確答案，但強調以色列和黎巴嫩均可根據國際法行使自衛權。

根據協議，真主黨部隊將撤往利塔尼河（Litani River）以北的地區，並有一張雙方認可的地圖指引撤退範圍，其中部分區域超出利塔尼河以北。

黎巴嫩軍隊將獲得政府授權，在南部部署並確保真主黨北移，同時移除所有重型武器。該官員表示，黎巴嫩軍方將巡邏當地，確保剩餘的基礎設施和武器被清除，並禁止在該地區重建任何新的軍事基礎設施。

拜登宣布停火協議後，以色列軍方於當地時間26日晚間對貝魯特南部郊區發出撤離警告。

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