以色列同意停火同一天　黎巴嫩遭空襲25死

▲以色列空襲黎巴嫩。（資料照／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列26日接受停火協議的同一天，以軍在黎巴嫩的空襲造成至少25人死亡，根據黎巴嫩衛生部的數據統計，死傷範圍涵蓋多地，包括貝魯特市中心及南部地區。

黎巴嫩衛生部數據顯示，貝魯特市中心至少有10人喪生；南部小鎮「Shaqra」6死；南部城市「Tyre」有2人死亡；「Baalbek-Hermel」6死；貝魯特南方的「Mount Lebanon」地區有1人喪生。

黎巴嫩國家新聞社（NNA）報導，貝魯特市中心一棟公寓樓遭到襲擊。Hamra區是貝魯特最繁華的商業地段之一，擁有2所美國大學以及多家國際非營利機構的辦事處。早些時候，以色列軍方曾對包括Hamra在內的地區發出撤離警告。

此外，NNA 表示，位於「Zuqaq al-Blat」的卡德哈桑（Al-Qard Al-Hassan）機構也遭到無人機襲擊。該機構與真主黨（Hezbollah）有關聯，被認為是其金融活動的重要樞紐。

以色列軍方表示，基於情報，他們對包括貝魯特、Sidon、Tyre和Beqaa地區在內的9個真主黨金融目標進行了空襲，目標包括倉庫、卡德哈桑分支以及據稱用於資助真主黨軍事活動的貨幣兌換所。

這是衝突以來，以軍首次針對貝魯特市中心，而非僅限於其南部真主黨控制的郊區。

在停火協議即將生效的數小時前，以色列大幅加強了對貝魯特的攻擊，針對包括市中心在內的特定區域進行打擊。以色列此舉旨在削弱真主黨的軍事及金融能力，為停火協議的實施鋪路。