雲林狼師性侵「多位小學女生」　竟還拿退休金全身而退

▲面對被害人的質問，陳男懇求對方給他3年時間，讓他能等到兒子大學畢業再退出教育圈，最終甚至以死相逼。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

雲林縣水林鄉某國小陳姓老師，任教20多年來對多位女學生伸出魔爪，如今已有2名學生提告，而受害人恩恩（化名）4月傳訊息質問陳男此事，要求他離開教育界，陳男卻以死相逼，還求情稱自己想多教3年書好幫兒子付大學學費，最終才不敵壓力離職，更疑似拿著退休金全身而退。

據了解，恩恩20多年前是陳男畢業班的學生，而陳男看準恩恩父母工作繁忙、無暇照顧，多次趁午休期間把她叫到電腦教室侵犯，近年又對另名女學生婷婷（化名）伸出魔爪，恩恩原想忘記此事，今年得知家族中有小妹妹即將進入該校就讀，這才決定揭發陳男惡行

恩恩4月間傳訊息給陳男，稱他是「噁心變態的班導師」，表示自己有家人即將入學，要求他注意對學生的言行舉止，質問他打算在教育界待多久，怒罵「不懂你到底有什麼資格當老師，就為了給你教師的名義讓你對身邊的孩子下毒手？」

面對恩恩質問，陳男則是連連道歉，稱自己「只有無盡的後悔」、「我知道已無法取得原諒」，但對於離開教育界的要求，陳男卻不斷求情，希望自己能在學校多任教3年好幫兒子付完大學學費，在恩恩的堅持下，才改口稱自己會盡快離開教育界。

▲遭陳男侵犯過的2名學生現已提出告訴，希望能揭發陳男真面目。

在此期間，陳男還以死相逼，陳妻5月以陳男帳號傳訊息給恩恩，稱丈夫輕生，質問「為何會說什麼最後一堂課？這跟他昨晚自殺有什麼關係？」得知真相後則開始為陳男洗白。

陳妻表示丈夫「很痛苦，也誠心悔過」，並稱經濟重擔和良心譴責將壓垮他們，眼見恩恩還是不接受，還情勒表示「我誠心的道歉也換不了妳告訴我如何解決的方法嗎」，陳男最終則在壓力下於8月辦理離職。

恩恩表示，陳男如今疑似拿著退休金全身而退，而憑藉其多年的資歷，將來很有機會進入補教業任職，她僅希望能讓陳男隔絕於教育圈，別再有無辜學生受到傷害。

校方表示，全案已進入性平調查階段，相關細節不便透露，而陳男是退休離校，但因年紀尚未到月退資格而還沒領到退休金，後續則會依相關規定處理。記者致電陳男，他在聽完問題後，僅回應「不好意思」便掛斷電話。

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