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京華城案第5名在押被告　柯文哲「大帳房」李文宗延押2個月

▲▼柯文哲、李文宗。（圖／資料照）

▲李文宗（右）在京華城容積率圖案等案，被控涉擔任柯文哲（左）的大帳房，2人均被延長羈押禁見2個月。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北市前市長柯文哲市長辦公室主任李文宗，在柯所涉的京華城容積率圖利等案，扮演「大帳房」角色，今年（2024年）9月被羈押禁見至今，台北地檢署聲請延押，台北地院今（26日）開庭調查後，裁定李從本月（11月）28日起，延長羈押2個月並禁止接見、通信及受授物件。

北檢偵辦京華城容積率圖利等案，今年8月底陸續聲押禁見柯文哲共7人獲准，柯與同案被告台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯任台北市長期間的副市長彭振聲共4人，已於上月（10月）底到本月初，先後被北院裁定延長羈押禁見各2月。

而同案被告、兼任威京集團子公司與應曉薇助理的吳順民，以及台北市府兵役局前局長朱亞虎，在羈押期滿前，經北檢聲請具保停押，北院10月25日裁定吳男交保500萬元、限制住居，本月22日裁准朱男交保200萬元。

李文宗是柯文哲的高中同學，曾任柯文哲台北市長辦公室主任、台北捷運董事長，柯文哲2024年競選總統時，李擔任競總財務長，也是民眾黨附隨的眾望基金會及木可公關公司實際負責人，木可公司登記負責人李文娟是李文宗的妹妹。

柯文哲競選總統政治獻金申報不實爆發後，北檢今年8月首度以證人約談李文宗，9月3日改列偽造文書罪被告，訊後諭知李交保200萬元。

但9月28日檢方發動第2波搜索，因卸下公職轉任威京集團子公司負責人的朱亞虎坦承，曾藉由人頭捐贈政治獻金210萬元方式，為京華城容積案行賄，朱並傳訊息通知李文宗，李、朱被檢方以違背職務行、收賄等罪嫌聲押禁見獲准。李文宗今被裁准延押，成為全案第5名延長羈押禁見的被告。

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