柯文哲再被挖出2300萬賄款　八大金庫曝光！不法金額破億

▲民眾黨主席柯文哲掌握8大金庫收錢，遭查出新增賄款2,300萬元，不法金額破億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲貪汙弊案將在12月偵結，檢廉近日密集比對相關金流，除認定柯文哲涉嫌圖利京華城逾百億元，還發現他有8大金庫密帳，依據已扣押的其他金庫密帳逐一約談、比對，又有重大進展，除原本查獲沈慶京行賄柯1,710萬元，又查出新增逾2,300萬元賄款及侵占千萬元政治獻金，加上之前10大金主捐贈的政治獻金，有一大部分被挪為他用，柯案累計不法金額已逾億元。

檢廉比對相關金流，發現柯、沈2020年2月20日在市長辦公室喬好京華城容積率後，幾乎隨工期進度「邊蓋邊拿錢」，由於目前還未完工，賄款還沒全部給付，經約談相關人員比對政治獻金收入與證人證詞，逐一清查可疑捐款，發現2.6億萬元的政治獻金中，約有2,300餘萬元與沈慶京有關，懷疑是柯文哲放水京華城容積率到840%的新增賄款。

▲威京集團主席沈慶京行賄柯文逾4,000萬元。

知情人士指出，檢廉掌握民眾黨內部一份去年8月的帳冊顯示，柯文哲擁8大金庫，分別是總統選舉政治獻金專戶、黨部政治獻金、木可公司、眾望基金會、新故鄉智庫協會、零用金、代號「A」及USB隨身碟帳冊的密帳，自柯成立民眾黨後陸續設立，8大金庫密帳又以開收據及不收開據區分管理。

該人士指出，前7個密帳屬於要開收據的政治獻金或捐款，由柯文哲與李文宗操盤，收入曾達2.6億餘元，去年8月餘額1.56億餘元，其中，數額最大的是總統選舉政治獻金專戶，約1.3億萬元，最少的是零用金8萬元，其餘黨部、基金會等金庫餘額，約400餘萬至800萬元不等。

▲潛逃海外的橘子許芷瑜，負責管理柯文哲8大金庫密帳的USB現金帳。

第8個金庫密帳屬於不開收據的收入，記在USB中，包含「小沈1500」及博奕大亨陳盈助捐助的300萬元等，總計15筆約4,340萬元。

經辦案人員連日過濾，需開收據的政治獻金專戶中款項，除之前被查出的違法挪用30萬元成立新故鄉智庫協會，另發現違法提領1,000萬元用以成立眾望基金會，加上由木可公司的收受的4,000餘萬元政治獻金也被侵占，柯文哲公益侵占金額逾5,030萬元。

▲柯文哲的8大金庫除USB現金帳，其餘木可公司、新故鄉智庫協會等7單位都在台玻大樓內運作。

此外，檢廉在需開收據的金庫密帳，又清出與沈慶京有關的新賄款約2.300萬元，加計之前已曝光在市長室等收的1,500萬元及210萬元假獻金、真賄款，柯從沈處收到的賄款共逾4,000萬元；另被檢廉視為大祕寶的柯USB密帳，扣除沈1,500萬元及給高虹安等人競選用，其他的1,000餘萬元也屬公益侵占，柯案不法金額已超過億元。

▲京華廣場容積率弊案被爆是視工程進度，分階段行賄柯文哲等人。

隨著金流輪廓逐步釐清，柯文哲涉犯貪汙等重罪事實也逐漸鞏固，全案預計12月下旬起訴，柯另涉以沈慶京行賄款成立木可公司，及由妻子陳佩琪拿現金存ATM部分則涉洗錢罪，屆時一罪一罰，最重可判無期徒刑，有期徒刑合併執行可達20年。而替柯收賄及管理現金的橘子許芷瑜至今未回台，沈慶京也拒不吐實，起訴時若柯與沈未認罪，移審後恐被續押，依《速審法》一審法院審理時可對柯再羈押15個月。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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