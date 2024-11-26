拿冰砸日本國旗！樂天女孩中日文道歉　淚喊：「我比較幼稚」

▲曉帆「拿冰砸日本國旗」遭炎上。（圖／翻攝自曉帆IG）

記者閔文昱／綜合報導

台灣在12強棒球賽中以4比0打敗日本隊，奪得歷史首座冠軍，引爆全台民眾狂喜慶祝。然而，樂天女孩舞蹈副總監楊曉帆（小帆）卻因為賽前「拿冰淇淋砸日本國旗」的舉動遭到炎上。對此，曉帆26日也在活動中淚崩道歉，強調自己對其他國家並無不尊敬的意圖，當時的行為過於衝動，未有足夠的思考，「是我太幼稚」。

曉帆與Kira在台灣出戰日本隊之前受訪，為了表示支持，拿著冰淇淋朝日本國旗猛砸，更拿著小槌子敲碎冰淇淋餅杯，高喊「就是要把你打得稀碎！」有網友將這段影片PO到Threads，引來大批網友譴責沒禮貌，認為雖然要替自家球隊加油，也不必破壞他國國旗，「幫自己的隊加油不需要唱衰別人輸」、「為什麼非要做出這種沒禮貌的事？真的是很丟臉」。

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▲網友氣炸罵翻。（圖／翻攝自Threads）

曉帆在26日的活動中落淚鞠躬道歉，表示自己在這次的行為中表現得過於衝動，缺乏深思熟慮、比較幼稚，但她對任何國家都沒有不尊敬的意圖，為此她向所有關心這件事情的人道歉，強調自己將會在未來的工作中更加謹慎思考，避免再次發生類似的爭議。

此外，曉帆也特別用日文道歉，表示「佔用媒體版面引發這麼多爭論，中華隊奪冠是很開心的事情，我在這邊做了不好的示範，想跟大家說真的很抱歉」。

針對此次事件，曉帆所屬的樂天球團先前回應，「此次採訪中，樂天女孩及副舞蹈總監受到媒體邀請而拍攝，因畫面需要展示餐點效果而進行敲擊，女孩個人並無任何不尊重其他國家的意圖，引發不適當的觀感我們非常抱歉，我們後續將會繼續以正面能量支持台灣棒球。樂天女孩始終以支持台灣棒球發展為核心，全心為中華隊及樂天桃猿隊球員加油打氣。本次中華隊在世界棒球12強錦標賽中創隊史紀錄獲得冠軍，希望大家一起為中華隊喝采，共同享受奪冠的榮耀時刻！」