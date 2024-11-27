中華隊再見雙殺登頂「冠軍球呢」？棒協證實交到「他」手上

記者閔文昱／綜合報導

世界12強賽金牌戰，中華隊以完封之姿拿下隊史首冠。當9局1出局一壘有人時，栗原打成雙殺打結束比賽，球員和教練團都從板凳區衝出歡呼，有人甚至感動落淚，不過不少球迷也好奇，朱育賢在完成再見雙殺守備後，那顆極具紀念意義的「冠軍球」下落。對此，棒協也說明了。

世界12強賽金牌戰最後一球，日本隊栗原陵矢擊出紮實的打球，中華隊一壘手朱育賢冷靜接球踩壘，完成再見雙殺，為台灣奪下隊史首冠。接到那一球興奮振臂，朱育賢直呼，「剛好接殺踩壘包雙殺，當下真的滿開心，我們辦到了！」

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▲世界12強棒球賽冠軍戰，朱育賢再見雙殺，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

這場勝利不僅為台灣棒球寫下新的一頁，更證明台灣隊在世界棒壇的實力，相較於1992年巴塞隆納奧運止步金牌戰，這次台灣隊一路過關斬將，最終登上世界之巔，創造台灣棒球史上最輝煌的一刻。為此，最後一顆取得關鍵勝利的「雙殺冠軍球」下落，也成為球迷關注焦點。

棒協證實，這顆冠軍球已由曾豪駒總教練交給中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒。根據網路上的影片，朱育賢將球轉交給了曾豪駒教練，後續棒協內部人員也在社群網站上亮相「冠軍戰最後出局數的球」，確定曾豪駒交到了理事長辜仲諒手裡。