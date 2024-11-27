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林昱珉愛妻爆「麥當勞打工」！被他一句話嚇到離職　互動逗樂全場

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉是中華隊的王牌投手。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯振中報導

中華隊在12強賽奪冠後受到國人熱烈歡迎，其中的王牌投手林昱珉受到許多討論，也因此被挖出21歲就已結婚、孩子準備出生等家庭情況。事實上，林昱珉的愛妻直到今年都還在麥當勞打工，最終是因為老公霸氣喊話，才讓她嚇得趕緊離職，夫妻間逗趣的互動也逗樂許多網友。

林昱珉的妻子今年7月在Threads上分享，她原先有在麥當勞工作，不過因為被念了1年9個月，最終還是選擇離職，「從高中畢業就半工半讀，還好大學順利畢業，也進入文健站工作。但這期間一直都維持打兩份工的生活。」

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▼林昱珉的愛妻曾在麥當勞打工，被他一句話嚇到離職。（圖／翻攝Threads）

▲▼林昱珉的愛妻曾在麥當勞打工，被他一句話嚇到離職。（圖／翻攝Threads）

不過，今年5月間，林昱珉突然對她說「你這麼愛賺錢是不是，那以後你賺就好，我也不用這麼努力了」，才終於讓她嚇到，並且立即提離職，「畢竟我再怎麼努力，都賺不到他的薪水，哈哈哈哈哈哈哈哈。」

▼中華隊王牌投手林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

林昱珉勸退愛妻打工的方式相當特別，不少網友對此回應，「霸氣的老公」、「終於～不然玉米（林昱珉綽號）可能真的會想打包行李回來給妳養」、「希望玉米能身體健康度過每一季，然後順利站穩大聯盟！」

 
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