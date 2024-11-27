外媒爆iPhone 17「外觀重大改變」　2型號最明顯

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒報導，蘋果iPhone 17將迎來史上最重大改變，在外觀上將成為歷代最薄的機身，外界暫且稱作「iPhone 17 Air」型號。對此，外媒也曝光在材質上將徹底改變，將從不鏽鋼、鈦合金更改為鋁製框架，同時在外觀上「明顯變更設計形式」，特別是在Pro、Pro Max機種。

▼iPhone 16才剛推出，關於17的各種傳聞已經滿天飛。（資料照／記者林敬旻攝）



iPhone 16才推出不到兩個月，各種關於iPhone 17的傳聞就已經滿天飛，近日都傳聞明年iPhone 17將會成為歷代「最薄」產品，目前外媒暫稱為「iPhone 17 Air」，機身相較於前幾代都在7-8mm的數字，將會大幅瘦身，壓縮在5-6mm。對此，外媒就披露，iPhone 17系列將迎來歷史上「最明顯的外觀改變」，特別在iPhone 17 Pro、Pro Max會最明顯。

根據外媒爆料，所有型號都將從不銹鋼和鈦合金改為鋁製框架；此外，Pro 及 Pro Max 型號的背面將採用部分鋁、部分玻璃的新設計。背部上半部分將由鋁製的較大矩形相機模組取代傳統的 3D 玻璃設計，而下半部分仍為玻璃，用來支援無線充電。但截至目前，除 Air 型號外，外界對 iPhone 17 系列的計劃知之甚少。

此外，外媒也推測，為了達到史上最瘦，蘋果將捨棄掉實體SIM卡卡槽，全面採用eSIM，但此舉將造成某些國家無法使用，但目前也僅在傳聞階段。