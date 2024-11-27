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桃園智發會帶長輩「一起學AI」　94歲爺爺直呼真好玩

▲桃園智發會帶長輩學AI

▲智發會主委吳肇銘邀請長輩透過輕鬆有趣的課程「一起學AI」。（圖／智發會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升長輩的科技力、讓生活更有趣，同時鼓勵大學生投入數位服務，桃園市政府智慧城鄉發展委員會在4處社區關懷據點試辦「桃園數位生活學苑」，以「我們一起學AI」為主題，透過活潑有趣的課程讓民眾瞭解新興科技應用。智發會主委吳肇銘期透過輕鬆有趣的體驗課程，開啟長輩們對數位學習的興趣、開心玩AI。

▲桃園智發會帶長輩學AI

▲大學志工同學耐心協助長輩用AI做圖。（圖／智發會提供）

首場活動在中壢區仁和里社區關懷據點舉辦，在大學志工的協助下，超過40位銀髮族長輩熱情「學AI」。吳肇銘表示，「桃園數位生活學苑」活動，內容包括AI圖像創意編修及數位詐騙宣導。在老師帶領下，許多參加活動的長輩們紛紛使用AI工具將手機照片進行修圖，或用AI工具「吟唱」出想要的圖片。有阿姨把孫女可愛的照片改造成芭比娃娃風格、也有伯伯現場自拍照片編修成「史特龍」、對自己的帥照開心大笑。

▲桃園智發會帶長輩學AI

▲AI課程讓高齡94歲趙爺爺直呼「真好玩」。（圖／智發會提供）

特別喜歡拍照的徐奶奶表示，第一次知道可以用AI編修自己的照片、好新奇，下次要越做越好。高齡94歲仍好學的趙爺爺提到，自己在志工同學的耐心協助下，用AI小幫手做了好幾張圖、過程很開心，直說希望下次還有這樣的課程可以參加！

此外，為了讓長輩了解最新數位詐騙技術、保護自己跟家人，「數位防身術」活動透過AI詐騙情境影片及線上趣味競賽「Kahoot!」隨堂測驗，讓長輩一起在線上虛擬平台進行遊戲競賽，體驗數位娛樂外還能習得防詐小知識、過程緊張刺激又歡樂。參與課程的楊女士說，對數位防詐課程內容印象深刻，透過手機互動隨堂競賽很刺激，也幫助更了解數位防詐的知識。

仁和里社區關懷協會陳長來里長表示，關懷據點每年開設許多課程，但這是第一次為長輩舉辦AI科技活動，課程資訊一曝光、短短幾天就額滿，大家報名非常踴躍，也希望智發會未來這樣有趣的課程能夠持續辦理。

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