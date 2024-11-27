冬天必吃神級美味大公開！統一麵包征服「麵包控」和Fred的味蕾

▲「麵包控」帶來人氣爆棚的統一麵包。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

在冬天這種冷颼颼的日子裡，總會讓人特別想吃些甜甜熱熱的美食，尤其是聞到剛出爐的麵包香氣，更是讓人無法抗拒！！在最新一集的《Fred吃上癮》中，來了一位特別來賓「麵包控」帶來人氣爆棚的統一麵包，並準備了令人驚豔的特有吃法，讓Fred直呼「這也太好吃了吧」！

▲統一麵包卡士達加熱後香氣四溢。

▲冷凍後的卡士達口感綿密。

這位來賓首先示範統一麵包卡士達，「加熱後，外皮蓬鬆柔軟，香氣四溢！內餡的卡士達更是滑順到不行，溫熱的美味口感簡直超享受」，他興奮地分享「冷凍後的卡士達口感綿密，像極了冰淇淋般口感」，Fred吃到頻頻點頭！

▲統一麵包日式脆皮菠蘿，搭配牛奶一起吃超搭。

緊接著，他拿出統一麵包日式脆皮菠蘿，搭配牛奶一起享用，「一口麵包一口牛奶，超搭！」他讚嘆道，「這菠蘿皮的秘密武器是法國進口巧克力和鮮奶油製成的甘納許，再混入日本優質小麥粉和糖脆顆粒，可可香氣在嘴裡蔓延，讓人欲罷不能！」面對如此令人垂涎的美味，Fred坦言：「我雖然愛吃，但自己並非專業烘焙師，無法解釋其中關鍵的細節」，他正好認識一位真正的麵包達人「統一麵包的陳有鋕師傅」為大家揭開統一麵包的美味奧秘！

▲邀請到統一麵包的陳有鋕師傅解密統一麵包好吃的秘密。

▲統一麵包卡士達靈魂正是那入口即化的卡士達內餡。（圖／記者周宸亘攝，下同）

統一麵包卡士達看似簡單，實則蘊藏著深厚的烘焙功底，陳師傅娓娓道來：「卡士達是烘焙界的經典，但要做到柔軟綿密、餡料飽滿、濕潤Q彈，不是一件容易的事！從麵糰的調配、餡料的製作到烘烤的火候，每個環節都必須精準掌控。」 這款靈感源自百年前日本泡芙餡料填入麵包中，其靈魂正是那入口即化的卡士達內餡，陳師傅選用瑞穗鮮乳與蛋黃以黃金比例精製，並以文火慢熬，成就其細緻絲滑的口感，配上特有研發的「究極™湯種」工藝，以12小時熟成、60小時發酵，呈現濕潤Q彈的美味口感。同樣採用「究極™湯種」工藝的日式脆皮菠蘿，是成就吃來外脆內軟的關鍵！

▲統一麵包除了卡士達、日式脆皮菠蘿之外，「菱格香菠蘿」和「起酥肉鬆麵包」也是麵包中的經典美味。

陳師傅特別準備了多款美味麵包，讓麵包控垂涎三尺，除了卡士達、日式脆皮菠蘿之外，「菱格香菠蘿」和「起酥肉鬆麵包」也是麵包中的經典美味，菱格香菠蘿的金黃菠蘿皮，厚實又帶著濃郁的蛋香和奶香，一口咬下，Ｑ彈柔軟麵包與甜脆砂糖顆粒在口中交織出多層次的美味，簡直是味蕾的盛宴！而起酥肉鬆麵包，刷上蛋黃液的金黃酥皮，酥脆蓬鬆，奶香四溢，搭配在地特選豬後腿肉製成的鹹香肉鬆，鹹甜交融，讓人一口接一口停不下來，這些令人驚豔的口感，都源自於統一麵包的靈魂所在「究極™湯種」技術。值得一提的是，這兩款麵包（菱格香菠蘿、起酥肉鬆麵包）皆通過A.A. Clean Label無添加驗證，並榮獲今年「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮，星級驗證、星級美味！

▲菱格香菠蘿、起酥肉鬆麵包皆通過A.A. Clean Label無添加驗證，並榮獲今年「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮。

▲究極™湯種技術是麵包好吃的關鍵。

陳師傅也分享了統一麵包在細節上的堅持，究極™湯種工藝是麵包好吃的關鍵，以90°C熱水燙麵製成湯種麵糰，再經12小時7°C低溫熟成，使麵糰充分吸水，並分解成小分子，提升麵包的香醇度。隨後，經過60小時的長時間發酵，培養出特有的自製老麵種，最終融入湯種麵糰中，成就其濕潤Q彈、層次豐富的絕佳口感。 此項「燙、熟、等」三步驟的精準掌控，以及對食材與溫濕度的嚴格把控，正是「究極™湯種」工藝的精髓所在，也成就了統一麵包令人難忘的美味體驗。

▲冷冷的天到7-ELEVEN，用統一麵包為自己帶來一份暖意。

每一口都不簡單的統一麵包，蘊含師傅們對烘焙的熱愛與堅持，嚴選真材實料，搭配專業技術，成就每一口美味的關鍵。天氣冷颼颼尋求溫暖的時刻，別忘了走進7-ELEVEN，用統一麵包為自己帶來一份暖意，一同享受這款讓人回味的冬日饗宴！

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