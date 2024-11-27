　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

冬天必吃神級美味大公開！統一麵包征服「麵包控」和Fred的味蕾

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲「麵包控」帶來人氣爆棚的統一麵包。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

在冬天這種冷颼颼的日子裡，總會讓人特別想吃些甜甜熱熱的美食，尤其是聞到剛出爐的麵包香氣，更是讓人無法抗拒！！在最新一集的《Fred吃上癮》中，來了一位特別來賓「麵包控」帶來人氣爆棚的統一麵包，並準備了令人驚豔的特有吃法，讓Fred直呼「這也太好吃了吧」！

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲統一麵包卡士達加熱後香氣四溢。

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲冷凍後的卡士達口感綿密。

這位來賓首先示範統一麵包卡士達，「加熱後，外皮蓬鬆柔軟，香氣四溢！內餡的卡士達更是滑順到不行，溫熱的美味口感簡直超享受」，他興奮地分享「冷凍後的卡士達口感綿密，像極了冰淇淋般口感」，Fred吃到頻頻點頭！

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲統一麵包日式脆皮菠蘿，搭配牛奶一起吃超搭。

緊接著，他拿出統一麵包日式脆皮菠蘿，搭配牛奶一起享用，「一口麵包一口牛奶，超搭！」他讚嘆道，「這菠蘿皮的秘密武器是法國進口巧克力和鮮奶油製成的甘納許，再混入日本優質小麥粉和糖脆顆粒，可可香氣在嘴裡蔓延，讓人欲罷不能！」面對如此令人垂涎的美味，Fred坦言：「我雖然愛吃，但自己並非專業烘焙師，無法解釋其中關鍵的細節」，他正好認識一位真正的麵包達人「統一麵包的陳有鋕師傅」為大家揭開統一麵包的美味奧秘！

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲邀請到統一麵包的陳有鋕師傅解密統一麵包好吃的秘密。

▲▼統一麵包。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵包卡士達靈魂正是那入口即化的卡士達內餡。（圖／記者周宸亘攝，下同）

統一麵包卡士達看似簡單，實則蘊藏著深厚的烘焙功底，陳師傅娓娓道來：「卡士達是烘焙界的經典，但要做到柔軟綿密、餡料飽滿、濕潤Q彈，不是一件容易的事！從麵糰的調配、餡料的製作到烘烤的火候，每個環節都必須精準掌控。」 這款靈感源自百年前日本泡芙餡料填入麵包中，其靈魂正是那入口即化的卡士達內餡，陳師傅選用瑞穗鮮乳與蛋黃以黃金比例精製，並以文火慢熬，成就其細緻絲滑的口感，配上特有研發的「究極™湯種」工藝，以12小時熟成、60小時發酵，呈現濕潤Q彈的美味口感。同樣採用「究極™湯種」工藝的日式脆皮菠蘿，是成就吃來外脆內軟的關鍵！

▲▼（業配）統一麵包。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵包除了卡士達、日式脆皮菠蘿之外，「菱格香菠蘿」和「起酥肉鬆麵包」也是麵包中的經典美味。

陳師傅特別準備了多款美味麵包，讓麵包控垂涎三尺，除了卡士達、日式脆皮菠蘿之外，「菱格香菠蘿」和「起酥肉鬆麵包」也是麵包中的經典美味，菱格香菠蘿的金黃菠蘿皮，厚實又帶著濃郁的蛋香和奶香，一口咬下，Ｑ彈柔軟麵包與甜脆砂糖顆粒在口中交織出多層次的美味，簡直是味蕾的盛宴！而起酥肉鬆麵包，刷上蛋黃液的金黃酥皮，酥脆蓬鬆，奶香四溢，搭配在地特選豬後腿肉製成的鹹香肉鬆，鹹甜交融，讓人一口接一口停不下來，這些令人驚豔的口感，都源自於統一麵包的靈魂所在「究極™湯種」技術。值得一提的是，這兩款麵包（菱格香菠蘿、起酥肉鬆麵包）皆通過A.A. Clean Label無添加驗證，並榮獲今年「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮，星級驗證、星級美味！

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲菱格香菠蘿、起酥肉鬆麵包皆通過A.A. Clean Label無添加驗證，並榮獲今年「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮。

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲究極™湯種技術是麵包好吃的關鍵。

陳師傅也分享了統一麵包在細節上的堅持，究極™湯種工藝是麵包好吃的關鍵，以90°C熱水燙麵製成湯種麵糰，再經12小時7°C低溫熟成，使麵糰充分吸水，並分解成小分子，提升麵包的香醇度。隨後，經過60小時的長時間發酵，培養出特有的自製老麵種，最終融入湯種麵糰中，成就其濕潤Q彈、層次豐富的絕佳口感。 此項「燙、熟、等」三步驟的精準掌控，以及對食材與溫濕度的嚴格把控，正是「究極™湯種」工藝的精髓所在，也成就了統一麵包令人難忘的美味體驗。

▲▼影片,統一麵包,Fred吃上癮,統一麵包卡士達,統一麵包日式脆皮菠蘿。（圖／取自影片）

▲冷冷的天到7-ELEVEN，用統一麵包為自己帶來一份暖意。

每一口都不簡單的統一麵包，蘊含師傅們對烘焙的熱愛與堅持，嚴選真材實料，搭配專業技術，成就每一口美味的關鍵。天氣冷颼颼尋求溫暖的時刻，別忘了走進7-ELEVEN，用統一麵包為自己帶來一份暖意，一同享受這款讓人回味的冬日饗宴！

【廣編圖示僅供參考 產品以實物為主】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／23:32花蓮近海規模5.2地震　最大震度3級
快訊／台灣東部地區23:32發生地震　台北有感搖晃
無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

真材實料加上世界級麵包大賽得獎師傅，讓麵包控廚佛Fred好崇拜

冬天必吃神級美味大公開！統一麵包征服「麵包控」和Fred的味蕾

黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

好市多「黑五第3波優惠」懶人包！人氣厚奶茶、戴森吹風機特價

好市多黑五碧歐斯年度最殺價！網友激推「NO.1神露」肌膚救星一瓶不到300必須買爆

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

吉力吉撈盜壘

延續金牌經驗！陳傑憲大讚後勤　建議仿效「侍Japan」公司化經營中華隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

冬天必吃神級美味大公開！統一麵包征服「麵包控」和Fred的味蕾

黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

好市多「黑五第3波優惠」懶人包！人氣厚奶茶、戴森吹風機特價

好市多黑五碧歐斯年度最殺價！網友激推「NO.1神露」肌膚救星一瓶不到300必須買爆

狂賀中華隊奪冠！三商炸雞「炸雞桶買1送1」限時開跑

館長做球版稱「當年沒運彩」！球評揭5大差異：組頭別丟人現眼

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

國際火線／意志的勝利：川普為何把內閣搞得像馬戲團？

川普總統首任4年國債增8兆美元　前閣揆：繼續揮霍可預期

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

消費熱門新聞

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

全家發熱衣、咖啡限5天「買1送1」

賀中華隊奪冠！三商炸雞買1送1限時吃

黑五女神NO.1神露一瓶不到300

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

好市多黑五還沒買的注意

7-11開出5張千萬發票！幸運門市曝光

7-11開賣台版超商栗子提拉米蘇

好市多「黑五第3波優惠」搶先看

水晶生肖蛇年金高為您預約2025好運

全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

更多熱門

相關新聞

YouTuber廚佛瑞德Fred當爸！

YouTuber廚佛瑞德Fred當爸！

擁有近80萬訂閱的YouTuber「廚佛瑞德Fred」，因幽默的風格以及精湛的廚藝收穫不少粉絲。今（8日）恰好是父親節，他驚喜地在社群平台宣布自己成為父親了，並曬出了與孩子的合照，讓粉絲都相當吃驚。

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

「鹽奶油捲」不用飛巴黎就吃得到法國奶油香

「鹽奶油捲」不用飛巴黎就吃得到法國奶油香

尚好「A」統一麵包食在安心

尚好「A」統一麵包食在安心

關鍵字：

統一麵包Fred吃上癮統一麵包卡士達統一麵包日式脆皮菠蘿

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日球迷12強對比兩岸行為：不可能是同一國

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

日本導播也特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面