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尚好「A」統一麵包讓您食在安心！13款麵包榮獲國際A.A.無添加驗證

▲▼統一麵包AA認證宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵包為您把關，超人氣口味菱格香菠蘿、丹麥菠蘿可頌及海鹽羅宋麵包等多達13款麵包都獲得國際A.A.無添加驗證。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

享受安心與美味是大家眾所期盼的，但要做到每次購物前都詳細閱讀成分說明可不容易！不僅花時間、一堆專有名詞更是有看沒有懂，當個聰明的消費者其實很簡單，認明國際A.A.無添加驗證產品就能在令人眼花撩亂的超商貨架上，快速挑選出安心美味的食品。統一麵包多達13款麵包獲得國際A.A.無添加驗證，為您把關安心將美味的麵包吃下肚。

▲▼統一麵包,麵包,國際認證,無添加。（圖／業務提供）

▲銷售領先的「菱格香菠蘿」除通過國際A.A.無添加驗證外，同時榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮。

▲▼（業配）統一麵包AA認證宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵包致力於讓消費者吃得美味又安心，近期已有13款麵包通過國際A.A.無添加驗證之肯定。

所謂「A.A. Clean Label無添加驗證」標示指的正是以十三項食品添加物為驗證標準，特別表彰無含有鮮味劑、漂白劑、硝酸鹽類等產品，給予一星、二星、三星、100%無添加的分級驗證。其中，全球四大美食評鑑之一的「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」為全球以CLEAN LABEL精神為取向的美食評鑑，更是支持那些堅持以無添加驗證底下並兼具優質風味的產品！

而統一麵包致力於讓消費者吃得美味又安心，近期已有13款麵包通過國際A.A.無添加驗證之肯定，且仍繼續努力增加中，其中銷售領先的「菱格香菠蘿」除通過國際A.A.無添加驗證外，同時榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮，其特有金黃豐厚的菠蘿皮，搭配進口奶油散發濃郁蛋奶香，收服評審的心。

▲▼統一麵包AA認證宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲統一麵包讓消費者吃得美味又安心。

此外，同樣覆蓋金黃菠蘿皮並洋溢濃郁蛋香的丹麥菠蘿可頌，具32層鬆軟酥皮吃起來蓬鬆柔軟、美味無法擋；喜愛鹹香口味的人更是不要錯過「海鹽羅宋麵包」，其層層延壓工法打造出扎實綿密的麵包堡體，咬下每一口都可品嚐海鹽與奶油交織的鹹甜美味，讓人不知不覺吃完一整個麵包。

其他同樣獲得認證的統一麵包還有：海苔肉鬆堡、菠蘿奶酥麵包、醇黑巧克墨西哥麵包、經典乳酪條、鹽奶油菠蘿堡、金黃墨西哥奶酥麵包、起酥奶酥麵包、起酥肉鬆麵包、加州葡萄、巧克力派司等，通通都是平時深具消費者喜愛的人氣麵包。

▲▼統一麵包AA認證宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲1/16～1/23期間推出小七限時優惠活動，購買指定貼標商品任選第二件省10元，買麵包除了選喜歡的口味，更要緊的是要挑選獲得A.A. Clean Labal的統一麵包品項，安心享用優質的美味烘焙麵包。

統一麵包的秘密工法_究極TM湯種工藝所生產的麵包也深受市場歡迎，透過90度C的熱水預先燙麵，保持麵包體的濕潤口感，並以12小時、7度冷藏熟成讓，再用60小時發酵培養的自製老麵加入湯種麵糰，做到口感層次更豐富的精進技術，每一口麵包吃起來都Q彈可口，也讓消費者能夠享用純粹又安心的烘焙美味。

為歡慶統一麵包榮獲國際A.A.無添加驗證，特別於1/16～1/23期間推出優惠活動，至小七購買指定貼標商品任選第二件省10元！每天早晨已習慣來個麵包搭咖啡或牛奶，迎接每天上班、上學的你，現在走進便利商店面對琳琅滿目的貨架，除了選喜歡的口味，更要緊的是要指名認定獲得A.A. Clean Labal的產品，安心享用優質美味的統一麵包！

【廣編圖文：圖示僅供參考，產品以實物為主】

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