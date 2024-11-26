采盟蹭中華隊「台南Josh出手了」！合照送4字祝福　粉絲笑歪腰

▲台南Josh跟采盟的跑馬燈合照，並且送上4字祝福。（圖／翻攝臉書／台南Josh）



記者柯振中／綜合報導

中華隊勇奪12強冠軍，25日晚間歸國時卻發生插曲，采盟免稅店亂入拍照，引起眾人撻伐。對此，YouTuber「台南Josh」決定出手，跑去跟采盟的跑馬燈合照，並且留下「4字祝福」，讓粉絲們看完以後笑瘋了。

中華隊25日晚間返回國門，在機場準備拍攝大合照時，采盟董事長古素琴突然帶著幹部亂入，搶下C位拍攝大合照，更是自備布條拍照，脫序的舉動引起球迷怒火。

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事實上，采盟蹭球員的行為不只這一項次，19日中華隊出征日本東京，準備出國門以前，采盟免稅店的幹部們就已攔下球員、拍攝大合照，更是貼在粉專上，甚至就連先前奧運時，也是搶著跟選手們合照，引發球迷不滿。

▼采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭。（圖／ETtoday）



對此，台南Josh晚間在臉書粉專張貼照片，當時他拿著手機自拍，與采盟的跑馬燈合照，並且附上了「生意興隆」的4字祝福，令粉絲們瞬間笑瘋。

▲▼采盟免稅店亂入台灣棒球隊大合照引發爭議。（圖／翻攝自采盟IG）



事實上，台南Josh有著支持哪隊、哪隊就輸球的「反指標」力量，此次穿著日本王牌投手戶鄉翔征的球衣、毛巾，最終中華隊擊敗日本、寫下歷史。如今台南Josh與采盟的跑馬燈合照，令粉絲開心直喊，「Josh越來越懂得自己的能力了」、「玄學發威了」、「這是可怕的復仇」、「我剛降落，看到這篇心情真好」、「神人回台了」、「簡單粗暴的祝福」、「棒球迷一人能做到最可怕的報復。」

▼台南Josh擁有反指標「神秘力量」，又被球迷稱為國師。（圖／翻攝IG／台南Josh）

