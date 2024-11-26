南投子弟陳柏清力抗美日為縣爭光　縣長許淑華：將研議獎勵方案

▲中華隊投手陳柏清（右2）。（圖／記者湯興漢攝）

記者高堂堯／南投報導

中華成棒隊於24日勇奪世界12強棒球賽金牌，舉國歡騰，其中投手陳柏清是唯一出身南投縣的冠軍成員；縣長許淑華表示，縣府將會研議獎勵方案，給予為國爭光的在地運動員實質鼓勵。

陳柏清於本次大賽預賽對日本、複賽對美國先發，合計5.1局，被敲2安打，失3分，有6次保送，奪3次三振，挨1轟，防禦率3.38，表現不俗；儘管在中華隊提前確定晉級決賽後，教練團決定把王牌投手林昱珉保留到冠軍戰，由陳柏清連2天登板先發，結果僅解決1名打者就失4分退場，仍然是本次中華隊奪冠的功臣之一。

而陳柏清更是土生土長的南投子弟，從鹿谷鄉鳳凰國小到中興國中、中興高中的三級棒球隊一路培養上來，如今代表國家出賽且榮獲世界金牌，讓所有鄉親都與有榮焉；南投縣議員簡千翔即提議，應針對獲得世界賽大獎選手給予獎勵金。

許淑華25日出席縣議會定期會時受訪回應，雖然陳柏清現已加入職棒隊打球、不是學生身分，但仍屬為縣爭光，縣府會研議獎勵方案，讓在國際性比賽有優異表現的南投子弟，都能給予實質上的鼓勵；而縣府自113年開始已持續編列預算，針對選手訓練、營養金的補貼、教練的聘請等培訓經費做實務性的支持，希望讓縣籍選手無後顧之憂，全力以赴、持續在各種比賽發光發熱。