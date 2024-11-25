禁團令未解！旅行業赴觀光署遞陳情書　「4大訴求」一次看

▲旅行公會全聯會與公會、觀光社團代表至交通部陳情，呼籲解除禁團令，並開放陸客來台觀光。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

苦撐逾4年，赴大陸旅遊禁團令未解，旅行公會全聯會今（25日）攜手六都一省旅行公會與各大觀光社團代表，於交通部觀光署遞交陳情書，籲請政府解除禁團令，並開放陸客來台觀光。

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▲高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑指出，全台超過4000家旅行社，大陸市場佔業務量4成多，加上遊覽車、飯店等，受波及的觀光產業的從業人口超過200萬人。（圖／記者彭懷玉攝）



高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑指出，全台超過4000家旅行社，大陸市場佔業務量4成多，加上遊覽車、飯店等，受波及的觀光產業的從業人口超過200萬人，為此決定串連陳情。

交通部曾提及兩岸來往遊客不對等一事，蔡宗佑說明，去年台人赴日本旅遊近600萬，日本人前往台灣旅遊約100多萬，兩國的旅遊貿易逆差更大。蔡宗佑說，大陸既無疫情也沒有戰爭，且歷來政府從未禁止民眾到哪個國家旅遊，他認為禁團令與陸客來台人數無關，且該禁令對旅行業者來說相當不公平。

▲旅行公會全聯會向交通部觀光署遞交陳情書內容。（圖／記者彭懷玉攝）



自2020年新冠疫情至今，赴陸禁團令已超過4年9個月，疫後卻等不到兩岸觀光解封，蔡宗佑表示，旅行產業是海嘯第一排，原以為疫情解封後旅行業可以大展拳腳，想不到政府今年2月有短暫開放赴陸業務、6月起旅遊團又被禁止，並持續與政府溝通無效，才決定遞請陳情書。

▲旅行公會全聯會等代表遞交陳情書。（圖／記者彭懷玉攝）



其中，陳情書四大訴求包含：強力請求政府相關單位有效加大台灣旅遊產業復甦及擴展工作計劃、懇請主管機關儘速恢復兩岸各項民間交流溝通、盼加速溝通開放陸客來台觀光，以利觀光各產業永續發展擴大經濟收益、請求主管機關即刻解除禁團令，恢復國人組團前往中國大陸旅遊。

觀光署旅行業組組長湯文琦回應，業者聲音聽到了，也已收到陳情書，會和相關單位反應並研議，有進一步消息會再和業者說明。