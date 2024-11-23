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為陸客來台暖身「台旅會北京辦事處行銷台灣」　上百台味展攤參加

▲▼台旅會參加昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東「2024深圳創藝生活節」活動。（圖／台旅會北京辦事處提供）

▲台旅會參加昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東「2024深圳創藝生活節」活動。（圖／台旅會北京辦事處提供）

記者李姿慧／台北報導

大陸國台辦11月13日談及大陸方面會照既定工作安排，繼續推進大陸居民赴台灣團體旅遊，陸客赴台旅遊漸露曙光。台旅會北京辦事處也參加雲南昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東深圳「2024深圳創藝生活節」活動，行銷台灣，其中深圳活動有來自台灣上百家展攤參與。

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處11月中、下旬分別參加雲南昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東深圳「2024深圳創藝生活節」路演活動，透過現場文創市集展攤及表演互動演出，吸引大量遊客和大陸市民參觀並諮詢台灣旅遊資訊。

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▲▼台旅會參加昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東「2024深圳創藝生活節」活動。（圖／台旅會北京辦事處提供）

▲台旅會參加昆明「2024寶島台灣風情展」。（圖／台旅會北京辦事處提供）

台旅會北京辦事處主任李嘉斌指出，21日在廣東登場的「2024深圳創藝生活節」活動，共有來自台灣100多家展攤參與，包括原汁原味的台北寧夏夜市小吃及千歲宴，台旅會北京辦事處也搭設了台灣旅遊主題展台，向華南民眾介紹台灣豐富多元的觀光旅遊資源。

台旅會展台位處活動核心位置，設計搭配今年5月新發布的台灣觀光品牌3.0設計，現場透過新品牌影片及結合波浪曲線意象展示版面，展現「台灣魅力‧驚喜無限」的宣傳主題；另展區也呈現台灣冬季溫泉、美食、跨年活動，以及被稱許是「沒有雲霄飛車的迪士尼」的台灣燈會，還將娃娃機及台式彈珠台搬進現場，吸引不少人潮，也展現台灣旅遊魅力。

▲▼台旅會參加昆明「2024寶島台灣風情展」及廣東「2024深圳創藝生活節」活動。（圖／台旅會北京辦事處提供）

▲台旅會北京辦事處11月分別於昆明及深圳行銷台灣，為迎接陸客來台暖身。（圖／台旅會北京辦事處提供）

李嘉斌表示，廣東省是赴台旅遊的重要客源地，除了沿海經濟優勢外，大陸近年更積極推進建設粵港澳大灣區，目前11座城市常住人口已達8600餘萬多人，得天獨厚的經濟、地理與交通出行優勢，勢必還是未來赴台旅遊的重要區域。

台旅會強調，台旅會竭誠歡迎大陸旅客來台旅遊的立場始終不變，各項宣傳推廣的工作也持續不間斷，藉由福建赴金、馬地區的旅遊逐漸升溫，期待在不久的將來大陸赴台旅遊的大門也可以敞開，讓使兩岸旅遊市場能再次熱絡，也讓大陸旅客再次親身實地感受台灣疫情後不同的旅遊風光資源與獨特濃厚的人情味。

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