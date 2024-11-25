就要看《一部未完成的電影》！　陸網喊「到金馬看金馬」

▲《一部未完成的電影》奪得金馬獎最佳劇情片，大陸網友期盼藉由到金門、馬祖旅遊的機會觀看。（圖／翻攝自微博，下同）

記者陳冠宇／台北報導

大陸導演婁燁執導的《一部未完成的電影》奪得金馬獎最佳導演、最佳劇情片，確定將在台灣上映。這部遭大陸封殺的電影，獲獎後受到不少大陸網友關注，更喊出要藉由赴金門、馬祖旅遊的機會觀賞。

《一部未完成的電影》以「偽紀錄片」形式，訴說新冠疫情期間的中國大陸。金馬評審指出，該電影再現新冠疫情期間的人性煎熬；以卓越的視野與格局，為銘心歲月寫下影像史書，「是一部不該被忘記的電影」。這也是婁燁繼《推拿》之後，時隔10年再次獲得金馬最佳劇情片。

根據現行制度，每年僅有10部被抽中的大陸電影可以在台灣上映，但是獲得金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者，就不受此數量限制。婁燁的老婆馬英力代為領獎時指出，《一部未完成的電影》確定12月20日在台上映。

目前，《一部未完成的電影》在大陸遭到封禁，無論是在百度搜尋、電影評論網站豆瓣等都幾乎「絕跡」，獲獎消息也未見大陸媒體報導，但是第一時間仍在微博等社群平台引發網友討論。

許多大陸網友對婁燁高度評價，「這個時代不能沒有婁燁」、「謝謝婁燁，謝謝耿軍，讓熱愛電影的觀眾和從業者知道華語影壇對藝術創作還是保有那一份純粹、自由和執著」、「敢於用電影記錄歷史的還得是婁燁」、「任何一種文化都承擔著反思歷史的使命，在現在反思二字都恨不能從新華字典刪除的當下，能來就已經值得肯定」。

還有人直言想看《一部未完成的電影》：「羨慕台灣可以上映了，好想去看，都得獎了大陸都不給上映啊」、「謝謝金馬謝謝台灣，好想立馬看這兩部『我們這岸人』拍的卻上映不了的電影」。更有大陸網友直接秀出「往來台灣通行證（大通證）」，表示自己12月將到金門、馬祖旅遊，可以去看《一部未完成的電影》了。

目前，大陸僅開放福建居民赴金門與馬祖旅遊。陸委會統計指出，截至11月19號，已經入境馬祖的陸客累計為714人，入境金門的總計有1萬5112人。

據公開資訊，馬祖目前沒有電影院，至於金門則有金獅影城與國賓影城。《一部未完成的電影》上映之後，是否會引發觀影熱潮、成為陸客訪問金門的行程之一，值得繼續關注。

