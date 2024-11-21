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大陸 大陸焦點 特派現場

立委擬提「呂禮詩條款」砍退休俸　陸委會：有必要處理

▲▼呂禮詩登上「運-20」爽比讚。（圖／翻攝海峽導報）

▲呂禮詩登上解放軍「運-20」運輸機參觀，激動比讚。（圖／翻攝海峽導報）

記者蔡紹堅／台北報導

前海軍少校艦長呂禮詩在中國大陸珠海航展大讚中共軍武，受到大量批評，有立委擬提出「呂禮詩條款」，將《兩岸關係條例》9之3條的適用對象從將領擴大至校級軍官。對此，陸委會副主委梁文傑表示，這一情況有必要去處理，但同時要提醒，法律沒有辦法「窮盡」規範所有言行。

梁文傑在例行記者會上提到，他們有注意到近日各界都呼籲要修正相關法律，對呂禮詩的行為要給予適當的處罰，包含退輔會主委嚴德發也表態支持，基本上他們也認為這一情況有必要去處理。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，梁文傑也提醒，法律沒有辦法「窮盡」規範所有言行，「其實有一些界線，是關乎基本的道德和良知。」

梁文傑強調，希望大家要珍惜台灣的民主自由，不要打著言論自由的旗幟，來傷害自由，「如果中華民國不存在，什麼自由都不會有，香港的47人案、黎智英事情就是血淋淋的例子。」

呂禮詩日前參加了中國大陸的珠海航展，登上解放軍的運輸機「運-20」參觀，大讚解放軍軍武，並哽咽表示，「希望讓台灣人知道我們中國有多強。」呂禮詩的行為在台灣受到不少批評，也有人認為政府應取消其退休俸，但根據《兩岸關係條例》9之3條，該法的對象為將領級軍官，呂禮詩以少校退役，並不適用。

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